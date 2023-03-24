Пустовой: наш Батька готов сопли подтирать каждому белорусу. А мы до сих пор не осознали, что могли потерять

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ : У нас страна натуральная, настоящая. Я видел, как встречает Президента великая и древняя империя Китай. Во сколько раз она старше США! Китайцы изобрели бумагу и порох. С помощью своей бумаги и пороха Америка сейчас пытается управлять всем миром! Окститесь, это изобретение китайцев, древней цивилизации. И они пушками встречали нашего Президента! Фейерверками! Пекин – живой организм – перекрыли, чтобы ехал кортеж белорусского лидера. Иран – это же вообще государство древнее. Адам и Ева, наверное, там появились, да? И великий Атайола, который очень избирателен в общении с мировыми политиками, пригласил главу государства на встречу. И наш Президент в этой компании чувствовал себя своим, потому что его уважают. Потому что он, извините меня, скажу грубо, мужик и Батька. Батька, который готов сопли подтирать каждому белорусу. Потому что мы до сих пор не осознали, что могли бы потерять. Неужели мы не понимаем, ну видим, что с Украиной творится. А мы все равно: ах.

Я через Дубай возвращался. Полный самолет! Маршрутки и автобусы в Беларуси так не переполнены в час пик, как дубайские рейсы «Белавиа». Это мы так плохо живем. А украинцы, которые пошли за Европой, кружевными трусиками и печенюшками Байдена, сейчас утопают в крови. Может, они хотят уже эти мозолистые руки украинских матерей… Даже слез у них не осталось. А еще не останется земли. Уйдет под погост или за «хаймарсы» и новые «абрамсы» рассчитается. Я еще раз повторяю: Украине выбор один – только союз с Россией. Только так Украина может в какой-то мере остаться на карте Европы. Иначе ее, как стервятники, НАТО разорвут на части. А все, что не надо, осколочки, быстро подберут Германия и Польша. Если бы Украина хотела остаться в истории – немедленный мир с Россией. Потому что единственные люди, которые могут вас понять, это русские. И белорусы. Слушайте, каждый день ставьте свечи за здоровье Президента Лукашенко! Потому что мы держим тылы России, но мы не в этом котле.

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