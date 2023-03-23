Лукашенко не вёлся на европейские тренды и оказался прав. Что это дало белорусам?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ситуацию на фронте, разгром врага и мировую поддержку Беларуси. В гостях публицист Юрий Терех и блогер, спортсмен Тамир Шейх. Григорий Азаренок, СТВ:

Вы коренной киевлянин, правильно? Тамир Шейх, блогер, спортсмен:

Да. Григорий Азаренок:

В 2020 году у нас тоже была попытка Майдана, мы с ней жестко разобрались, закатали в асфальт. Что вы как коренной киевлянин, житель города, который пережил этот Майдан, а сейчас весь народ переживает эту бойню и все остальное, можете сказать белорусам, которые считают, что слишком жестко мы поступали с протестующими, может быть, не надо было разгонять, как Янукович, не давать команду бойцам разгонять?

Тамир Шейх:

Давайте вернемся к Китаю. Площадь Тяньаньмэнь. Мы видим сейчас результаты могущественного Китая. В Беларуси поступили мягче, чем в Китае, я прошу заметить. Я уверен, что результат по экономике, благосостоянию для людей будет такой же (через время), как в Китае. Это раз. Второе. Я видел развитие Майдана. Сначала многие под воздействием различных фондов, СМИ подумали, что идет борьба с коррупцией, но когда начали кричать на площади, что кто не скачет, того на ножи, то я сразу понял, к чему это ведет. Я еще доволен, что в Беларуси фонды Сороса просто ликвидировали, уничтожили, потому что фонды Сороса – это террористы, только мягкие террористы. Да, есть террористы, которые закладывают бомбы и что-то взрывают, как у вас задержали, которые с беспилотниками баловались, а есть мягкие террористы, которые подтачивают государство изнутри, отдавая ложные ценности, указания, одурманивая населения, рассказывая, что будет в Европе лучше. Лучше, чем на родине, нигде не может быть! И мы все в Украине в этом убедились.