Лукашенко не вёлся на европейские тренды и оказался прав. Что это дало белорусам?
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ситуацию на фронте, разгром врага и мировую поддержку Беларуси. В гостях публицист Юрий Терех и блогер, спортсмен Тамир Шейх.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вы коренной киевлянин, правильно?
Тамир Шейх, блогер, спортсмен:
Да.
Григорий Азаренок:
В 2020 году у нас тоже была попытка Майдана, мы с ней жестко разобрались, закатали в асфальт. Что вы как коренной киевлянин, житель города, который пережил этот Майдан, а сейчас весь народ переживает эту бойню и все остальное, можете сказать белорусам, которые считают, что слишком жестко мы поступали с протестующими, может быть, не надо было разгонять, как Янукович, не давать команду бойцам разгонять?
Тамир Шейх:
Давайте вернемся к Китаю. Площадь Тяньаньмэнь. Мы видим сейчас результаты могущественного Китая. В Беларуси поступили мягче, чем в Китае, я прошу заметить. Я уверен, что результат по экономике, благосостоянию для людей будет такой же (через время), как в Китае. Это раз. Второе. Я видел развитие Майдана. Сначала многие под воздействием различных фондов, СМИ подумали, что идет борьба с коррупцией, но когда начали кричать на площади, что кто не скачет, того на ножи, то я сразу понял, к чему это ведет.
Я еще доволен, что в Беларуси фонды Сороса просто ликвидировали, уничтожили, потому что фонды Сороса – это террористы, только мягкие террористы. Да, есть террористы, которые закладывают бомбы и что-то взрывают, как у вас задержали, которые с беспилотниками баловались, а есть мягкие террористы, которые подтачивают государство изнутри, отдавая ложные ценности, указания, одурманивая населения, рассказывая, что будет в Европе лучше. Лучше, чем на родине, нигде не может быть! И мы все в Украине в этом убедились.
Тамир Шейх:
Последствия политики Сороса… Я просто сталкивался с его фондами. Они изучали различные проблемы в Киеве, в том числе влияние на массовое сознание, влияние на биоэнергетику. Даже открыли мастерскую по производству протезов, мне тогда было странно: зачем им такая мастерская. Теперь понятно, когда война началась. И то, что вы уничтожили фонды Сороса, а это мягкие террористы, – это очень жирный плюс для Беларуси. Беларусь идет своим путем, очень мощным. Александр Григорьевич не боится идти против международных трендов. Вспомним пандемию и прочее. И оказался опять прав. В отношении Украины оказался прав, что Зеленский, гнида, предал украинский народ и фактически ведет геноцид украинского народа.
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