«Оттуда внезапно пропали изнасилования». Какие нестыковки есть в международном отчёте змагаров?

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ситуацию на фронте, разгром врага и мировую поддержку Беларуси. В гостях публицист Юрий Терех и блогер, спортсмен Тамир Шейх.

Юрий Терех, публицист:

Замечу важный момент про изнасилование. Вот отчет по прошествии 2,5 лет сделали по этим происшествиям, оттуда внезапно пропали изнасилования. Змагары, а где изнасилования? Где этот программист, которому дубинку всовывали куда-то? Куда они все делись? Почему так? Тогда было столько крика, что всех насилуют, а сейчас международный отчет, оказывается, что уже и не насиловали. Через два года будет новый отчет, там окажется, что не били, просто грубо разговаривали. Потом окажется, что вообще ничего не было.

Григорий Азаренок, СТВ:

А про эту Алесю читали вообще в ООН.

Юрий Терех:

Да, все это было. Так слушай, этот журналист, который купился на эту Кристину, он же опять вылезал.

Григорий Азаренок:

Он дал новое интервью.