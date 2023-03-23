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«Оттуда внезапно пропали изнасилования». Какие нестыковки есть в международном отчёте змагаров?

23 марта 2023 19:19
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ситуацию на фронте, разгром врага и мировую поддержку Беларуси. В гостях публицист Юрий Терех и блогер, спортсмен Тамир Шейх.

«Оттуда внезапно пропали изнасилования». Какие нестыковки есть в международном отчёте змагаров?-1

Юрий Терех, публицист:
Замечу важный момент про изнасилование. Вот отчет по прошествии 2,5 лет сделали по этим происшествиям, оттуда внезапно пропали изнасилования. Змагары, а где изнасилования? Где этот программист, которому дубинку всовывали куда-то? Куда они все делись? Почему так? Тогда было столько крика, что всех насилуют, а сейчас международный отчет, оказывается, что уже и не насиловали. Через два года будет новый отчет, там окажется, что не били, просто грубо разговаривали. Потом окажется, что вообще ничего не было.

Григорий Азаренок, СТВ:
А про эту Алесю читали вообще в ООН.

Юрий Терех:
Да, все это было. Так слушай, этот журналист, который купился на эту Кристину, он же опять вылезал.

Григорий Азаренок:
Он дал новое интервью.

«Оттуда внезапно пропали изнасилования». Какие нестыковки есть в международном отчёте змагаров?-4

Юрий Терех:
Что она в Минске, просто не выходит на связь.

Григорий Азаренок:
Я думал, это вы шутите.

Юрий Терех:
Нет, это он сам.

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# Международная политика # общество # Юрий Терех # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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