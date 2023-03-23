«Оттуда внезапно пропали изнасилования». Какие нестыковки есть в международном отчёте змагаров?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ситуацию на фронте, разгром врага и мировую поддержку Беларуси. В гостях публицист Юрий Терех и блогер, спортсмен Тамир Шейх.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ситуацию на фронте, разгром врага и мировую поддержку Беларуси. В гостях публицист Юрий Терех и блогер, спортсмен Тамир Шейх.
Юрий Терех, публицист:
Замечу важный момент про изнасилование. Вот отчет по прошествии 2,5 лет сделали по этим происшествиям, оттуда внезапно пропали изнасилования. Змагары, а где изнасилования? Где этот программист, которому дубинку всовывали куда-то? Куда они все делись? Почему так? Тогда было столько крика, что всех насилуют, а сейчас международный отчет, оказывается, что уже и не насиловали. Через два года будет новый отчет, там окажется, что не били, просто грубо разговаривали. Потом окажется, что вообще ничего не было.
Григорий Азаренок, СТВ:
А про эту Алесю читали вообще в ООН.
Юрий Терех:
Да, все это было. Так слушай, этот журналист, который купился на эту Кристину, он же опять вылезал.
Григорий Азаренок:
Он дал новое интервью.
Юрий Терех:
Что она в Минске, просто не выходит на связь.
Григорий Азаренок:
Я думал, это вы шутите.
Юрий Терех:
Нет, это он сам.
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