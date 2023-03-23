«Пойдут домой с лёгким испугом». Стоит ли сильнее наказывать участников плана «Перамога»?

Григорий Азаренок, СТВ: Что делать дальше? Что касается террора и всего остального, уже не скрывают, замминистра МВД Геннадий Казакевич сказал, что надо все называть своими именами, мы в стране проведем зачистку. Что это значит?

Юрий Терех, публицист:

Зачистку мы и так проведем, ее проводить надо. Смотри, как у нас все интересно получается. Участников того же плана «Перамога» выявлено огромное количество. Берут их просто в промышленных масштабах, кто засветился. Но у нас те, кто просто зарегистрировался, большая проблема именно посадить. Они сидят три дня в изоляторе, на них не получается оформить материал, их просто отпускают, даже возвращают им технику. Просто зарегистрировались, просто участие, но в суд не отправляют. Так если змагары нас называют страшной и кровавой диктатурой, так, может, как-то больше соответствовать? Чуть серьезнее подходить к вопросу? А то они уже действительно гранатами начали кидаться. Что это такое?

Григорий Азаренок:

Да, действительно. Глава государства вчера озвучивал, что взяли тех, кто сдал квартиру, а они типа не при делах.

Юрий Терех:

Президент сказал: всех зачистить. Если в плане «Перамога», будь добр, посиди, а то формально они по уголовному делу проходят, но фактически через какое-то время пойдут домой с легким испугом. Понятно, в базу их внесут, все будут на учете, за всеми будут приглядывать, но это немного неправильно. Столько было разговоров, что мы всех, кто в «Перамогу» вошел, поймаем и накажем. Их банально отпускают, нехорошо, надо как-то серьезнее подходить к вопросу.

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