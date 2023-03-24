Украл миллион долларов и сбежал в Польшу. Вот какое прощальное письмо оставил директор компании-мошенника

В течение последнего месяца вскрылся, похоже, самый масштабный и циничный обман в стране – фирма, занимающаяся изготовлением памятников, «кинула» около 700 своих клиентов. Общая сумма, по самым скромным подсчетам, может составлять более миллиона долларов, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. «Кинувшая» компания подала на ликвидацию, а ее директор вместе со всеми деньгами уехал в Польшу. А вот содержание прощального письма, которое своим бывшим коллегам прислал из Польши руководитель фирмы Сергей Руденко. Уровень поэтизма, как, собственно, и цинизма, просто зашкаливает.

Жизнь – это просто улица с односторонним движением. И если в жизни ты начал ненавидеть, значит тебя победили. В нашей компании было много предателей и тех, кто подрывал всю деятельность компании. И если мы сели в свою лодку под названием «жизнь», то должны быть готовы, что кроме штиля и легкого ветерка, еще есть и состояние шторма и даже урагана, который как раз и проверил нашу лодку и нашу команду.

Чтобы наша компания жила дольше, нужно было сокращать расходы, оптимизировать бизнес-процессы, сокращать сотрудников на производстве, а порой забирать у них то, что, как им казалось, принадлежит им навсегда. С Беларусью я принял окончательное решение распрощаться. Все бизнесы с гранитом будут закрыты.

Сегодня Сергей Руденко активно рекламирует свой мрачный бизнес в Польше. Сотрудники по той же схеме принимают заказы и продают памятники. В общем, все как всегда – дорого-богато. Вот только надолго ли?