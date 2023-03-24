Украл миллион долларов и сбежал в Польшу. Вот какое прощальное письмо оставил директор компании-мошенника
В течение последнего месяца вскрылся, похоже, самый масштабный и циничный обман в стране – фирма, занимающаяся изготовлением памятников, «кинула» около 700 своих клиентов. Общая сумма, по самым скромным подсчетам, может составлять более миллиона долларов, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.
«Кинувшая» компания подала на ликвидацию, а ее директор вместе со всеми деньгами уехал в Польшу.
А вот содержание прощального письма, которое своим бывшим коллегам прислал из Польши руководитель фирмы Сергей Руденко. Уровень поэтизма, как, собственно, и цинизма, просто зашкаливает.
Жизнь – это просто улица с односторонним движением. И если в жизни ты начал ненавидеть, значит тебя победили. В нашей компании было много предателей и тех, кто подрывал всю деятельность компании. И если мы сели в свою лодку под названием «жизнь», то должны быть готовы, что кроме штиля и легкого ветерка, еще есть и состояние шторма и даже урагана, который как раз и проверил нашу лодку и нашу команду.
Чтобы наша компания жила дольше, нужно было сокращать расходы, оптимизировать бизнес-процессы, сокращать сотрудников на производстве, а порой забирать у них то, что, как им казалось, принадлежит им навсегда. С Беларусью я принял окончательное решение распрощаться. Все бизнесы с гранитом будут закрыты.
Сегодня Сергей Руденко активно рекламирует свой мрачный бизнес в Польше. Сотрудники по той же схеме принимают заказы и продают памятники. В общем, все как всегда – дорого-богато. Вот только надолго ли?
Скажите, тот, кто этим владеет, вам еще не снятся те, кому вы не поставили памятники? А вот нам скоро начнут сниться. Большая просьба! Кто работал со студией «Гранит RG», не ждите окончания договора. Идите, трубите во все трубы. Звоните во все двери. Просите о помощи.
Сергей Шуманский:
Чем закончится эта циничная история грандиозного обмана на человеческом горе, пока рано даже загадывать. Сейчас делом занимается Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. Поэтому всем пострадавшим важно не упустить время и уже сейчас обратиться с заявлением.
То же самое касается и обманутых работников, которые сотрудничали с «Ритуал Гранитом». По слухам, зарплату им не выплачивали по несколько месяцев, а в свете последних известных подробностей о количестве потерпевших рассчитывать на возмещение какой-либо суммы вряд ли можно. Тем более, что часть денег обычно платили в конверте.
Зато сбежавший за границу руководитель чувствует себя вполне комфортно. По крайней мере, об этом говорит тот факт, что в Польше он открыл новую фирму по изготовлению памятников. И очень активно ее рекламирует в соцсетях. Вот только рассчитывать на такой конец истории с белорусским бизнесом не стоит. Наши правоохранители при необходимости достанут злоумышленника и из-за границы. А самый страшный суд за такие преступления будет ждать его явно не на Земле.
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