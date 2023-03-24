«У них нет души». Как церковь относится к процедуре ЭКО?

«Эти дети – дьявольское отродье! Они появились на свет вопреки всем законам природы и человека! У них нет души, а инвалидность или уродства им просто гарантированы!» Такие слова все еще можно услышать и от старушек на лавочках, и от так называемых экспертов. А между тем именно таких детей на планете живет уже более пяти миллионов! Люди «из пробирки» сегодня не редкость, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Упоминания о первых попытках провести искусственное оплодотворение вне тела женщины встречаются уже в 1944 году. Первый же ребенок в мире, появившийся на свет с помощью технологии ЭКО, – Лиза Браун. Она родилась в Англии в 1978 году. Сегодня ей 45. Это обычная здоровая женщина – любимая супруга и счастливая мама. Отличить ее от человека, зачатого естественным путем, можно только по медицинским документам.

Елена Марочкина, заведующая педиатрическим отделением для недоношенных детей УЗ «Городской клинический родильный дом № 2» г. Минска:

Дети, рожденные методом ЭКО, ничем не отличаются от детей, зачатых естественным способом, у нас выхаживаются такие детки. Как правило, это больше двойни. Дети развиваются так же, как и другие дети из многоплодных беременностей, и не требуют никаких дополнительных обследований, методов выхаживания. Фактически они ничем не отличаются от других деток.

История ЭКО в Советском Союзе началась немного позже. В результате исследований в 1986 году в Москве было проведено первое в СССР успешное экстракорпоральное оплодотворение, в результате которого родилась девочка, а в Ленинграде в том же году – мальчик. При естественном зачатии яйцеклетка матери встречается со сперматозоидом отца в широкой части маточной трубы, а оттуда плодное яйцо попадает в полость матки в течение 7-9 суток после оплодотворения. При ЭКО зачатие проводится вне материнского организма. Взятая у женщины яйцеклетка оплодотворяется в лабораторных условиях сперматозоидом отца. И, к слову, эмбрион появляется вовсе не в пробирке, а в чашке Петри – некотором подобии блюдца. И никакого волшебства.

Оксана Мордус, врач лабораторной диагностики кабинета ВРТ УЗ «Городской клинический родильный дом № 2» г. Минска:

Единственное, что мы делаем в стенах лаборатории, – это помогаем встретиться сперматозоиду с яйцеклеткой, когда они в естественных условиях этого сделать не могут. А все остальное делает все равно природа. Так что процедура ЭКО отличается от естественного оплодотворения только тем, где сперматозоид встречается с яйцеклеткой. Для организма будущего ребенка нет разницы, произошла эта встреча в «пробирке» или маточной трубе. Потом получившийся эмбрион (а чаще несколько эмбрионов) подсаживают в полость матки, обеспечивая будущей маме сопроводительную гормональную терапию, чтобы условия для развития малышей были приближены к настоящим, естественным. Особого дискомфорта женщина не ощущает.

Вероника Филимоненкова, заведующая отделением ВРТ УЗ «Городской клинический родильный дом № 2» г. Минска:

Сама процедура ЭКО безболезненная, единственным болезненным этапом является забор яйцеклеток. Но учитывая тот факт, что он проводится под внутривенной анестезией, этот этап тоже вполне комфортный для наших пациенток. Хотя забор яйцеклеток можно проводить без обезболивания, как правило, мы иногда это делаем, когда мы пунктируем единичные фолликулы или когда женщина плохо переносит наркоз. Это единичные случаи, но и в этой ситуации крайне редко кто жалуется потом. Так что же такое ЭКО? И кто сеет мифы вокруг, казалось бы, такой привычной сегодня процедуры? Более того, некоторые неустанно твердят, что на все воля Божья. А уж тем более когда речь идет о зачатии. И все же даже самые ярые скептики не в силах сдержать эмоций от фразы, которая переворачивает судьбы миллионов: у вас будет ребенок. Что же приводит пары к необходимости применения вспомогательных репродуктивных технологий? Безутешный диагноз – бесплодие! Сегодня в мире около 48,5 миллиона человек не могут зачать ребенка. В Беларуси бесплодием страдают примерно 15-20 % супружеских пар.

Мария Богуш, заведующая консультативно-диагностическим отделением УЗ «Городской клинический родильный дом № 2» г. Минска:

В частности, обращаются на прием к нам более 500 пар в год, именно первичных обращенных. Также ежемесячно вызываются и приглашаются пары для диспансерного осмотра и наблюдения, которые уже состоят у нас в центре. Пар первичных более 500, но в целом объем, который проходит ежегодно, превышает даже 2 тысячи пар. Среди тех, у кого есть реальные проблемы, около 70 %. Увеличение количества обращающихся к врачам бесплодных пар – следствие обсуждаемости проблемы. Если раньше признаваться родным, а тем более друзьям или коллегам в бесплодии было стыдно и неприемлемо, то сегодня и диагноз не приговор, и говорить о нем стало проще. Впрочем, тоже далеко не всегда.

Ольга Устинович, психолог УЗ «Городской клинический родильный дом № 2» г. Минска:

Когда пара сталкивается с диагнозом бесплодия, это в любом случае мощный стресс. Здесь поднимается очень много переживаний: беспомощность, чувство стыда, вины, отчаяния. Заявить открыто, что у нас проблемы… А рождение ребенка и беременность – это таинство. Поэтому не всегда пара готова об этом говорить, это интимные процессы. Бесплодие всегда считалось несчастьем, позором и горем семьи. «Чтоб тебе не иметь детей» – одно из самых древних и страшных проклятий у всех народов. И эта беда не обошла даже святых.

Антоний Семилет, духовник епархиального отдела по защите материнства и семейных ценностей:

В древности считали, что если у тебя нет детей, то ты не благословленный Богом, какой-то порочный. В свое время так считали древние евреи по отношению к родителям Пресвятой Богородицы, они были поношаемы, как поет церковь, они были непризнаваемы, как изгои. Их считали проклятыми, не благословленными Богом. Есть одна бесплатная попытка. Сколько стоит процедура ЭКО в Беларуси и есть ли очередь – подробности здесь. Можно долго говорить о грехах, проклятиях предков и карме. Медики все же придерживаются очевидных причин возникновения бесплодия.

Ольга Карпович, заведующая городским центром репродуктивного здоровья УЗ «Городской клинический родильный дом № 2» г. Минска:

Сейчас во всем мире растет проблема бесплодия, потому что раньше браки заключались в более молодом возрасте. Как мужчины, так и женщины стараются реализовать себя в какой-то профессии, самоутвердиться материально, жилищные проблемы решают. Свою репродуктивную функцию откладывают на потом, но с возрастом у всех под действием окружающей среды, вредных привычек, все это накладывает отпечаток и вызывает поломки в генетическом материале. Люди из-за того, что постоянно спешат, заняты, стараются где-то перекусить, нет полноценного питания. Частая смена половых партнеров, воспалительные заболевания возникают.