Пустовой о бандеровцах: легче чистить лица полякам и разрисовывать машины латышей, чем противостоять русскому солдату
Новости Беларуси. Война за Победу. Бой за памятники, историческую правду, наши символы и даже культуру. Об исторической речи Президента, нацизме, который теснит европейскую демократию, и о том, почему мы остались победителями.
Авторский взгляд Евгения Пустового. Рубрика «Политика без галстуков и купюр».
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
«Когда корабль не знает, в какой порт направляется, никакой ветер не будет попутным». Сенека. Но «Беларусь – это не корабль, который дрейфует в ту или иную сторону». Это уже Макей. Почему вспомнил эпитеты морской тематики? Просто на нас сейчас накатывает девятый вал геополитики. Сложно. Очень. Радует одно: за штурвалом надежный и опытный кормчий. Если у кого-то это сравнение вызывает ухмылку, поделитесь своим настроением с беженцами из Украины. Они тоже улыбались шуткам комедианта из Банковской. А сейчас комедия превратилась в трагедию и геополитический фарс. Главное, у нас понятный курс – победный. Это заслуга предков. А Беларусь помнит и не меняет это курс.
Смотрим стоя. Победная речь Президента. Наполеоновские планы новых рейхов и дряхлеющего гегемона.
Александр Ивановский, политолог:
Нас просто нет на карте. В спорте, в культуре, в телевидении.
О Беларуси, которая помнит каждый бессмертный полк, и песнях, которые не заглушить.
Пустовой на СТВ. Это «Политика без галстуков и купюр». А сегодня еще с эмоциями.
Евгений Пустовой:
А как же по-другому можно говорить, когда Вечный огонь памяти горит в сердце каждого из нас. А в этом году площадь Победы белорусской столицы превратилась еще в площадь правды. Исторической. На Западе. Ну это примерно то место на земном шаре, где их бы не было или они были бы другими, если бы наши предки не были бы в Берлине, а до этого в Париже. Так вот, там эту речь Президента назвали самой… Нетолерантной. Информационная РДС-220. Загуглите. Да, она не фейковая. Она правдивая. До боли в сердце – у каждого из тех, кому 9 мая – День Победы. И до ужаса – кому неприятно слушать, что они лживые политические лузеры. Все просто.
«Замаячила проблема конкуренции валют». Александр Ивановский о геополитике, экономике и национализме – читайте здесь.
Оценили все. Даже те, кто обвинял нас в политической многовекторности. Про экономическую даже спорить не стоит – у нас экономика открытая. Наследие, которое сохранили, чтобы от реформ и приватизации не страдали обычные люди. И вы, те, которые ножками на МЗКТ болтали. А вот что касается исторической и политической позиции, то не с флюгером нас сравнивать надо, а монументом Победы. Наша позиция железобетонная. В Брюсселе и Вашингтоне вы такое не услышите. Феминизированный политический истеблишмент покоренного и освобожденного нашими предками Запада, встаньте. Звучит речь настоящего политического лидера.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Признайте уже наконец право нам самим определять, как дружить с нашей Россией, с нашей Украиной. Дружить не против вас. От такой дружбы не будет беды ни Польше, ни Литве, ни Латвии, ни Германии с Францией. Всем будет только благо от этой дружбы. Это касается поставок сырья, энергоносителей, транзита товаров, а других путей более коротких и надежных нет, потому что мы соседи, которых не выбирают, которые от Бога.
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Александр Лукашенко:
И где же вы защитники природы? Что же вы заглохли? Почему вы не едете туда спасать животных, которые веками жили и не видели границ? Где вы? Вы лицемеры и мерзавцы. Вы боитесь, вы боитесь пустить туда людей, потому что они увидят десятки, а может быть, сотни могил погибших людей, которые шли к вам по вашему зову совсем недавно через нашу границу. Вы их хватали, убивали и закапывали на том месте в лесу. Задумайтесь! Задумайтесь и еще раз подумайте: Беларусь предлагает вам создать такой мир вместе, по-соседски, но для этого вы должны перестать как минимум учить нас жизни. Крепко поразмышляйте об этом. Подумайте о том, как обратить внимание своих руководителей на действительно важные для будущего планеты вопросы. Очень хотел бы, чтобы мои мысли были услышаны далеко за пределами Беларуси, там, прежде всего на Западе.
Евгений Пустовой:
Это я специально привожу цитаты зрителей из братской России, чтобы не сказали что я выбрал спектральный анализ. Но хорошо, чтобы эту речь услышал весь мир. Лингвистический вуз есть. Занимайтесь. Переводите на все языки мира. И студентам будет полезно. Не все же Оруэлла читать.
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