Пустовой о бандеровцах: легче чистить лица полякам и разрисовывать машины латышей, чем противостоять русскому солдату

Новости Беларуси. Война за Победу. Бой за памятники, историческую правду, наши символы и даже культуру. Об исторической речи Президента, нацизме, который теснит европейскую демократию, и о том, почему мы остались победителями. Авторский взгляд Евгения Пустового. Рубрика «Политика без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

«Когда корабль не знает, в какой порт направляется, никакой ветер не будет попутным». Сенека. Но «Беларусь – это не корабль, который дрейфует в ту или иную сторону». Это уже Макей. Почему вспомнил эпитеты морской тематики? Просто на нас сейчас накатывает девятый вал геополитики. Сложно. Очень. Радует одно: за штурвалом надежный и опытный кормчий. Если у кого-то это сравнение вызывает ухмылку, поделитесь своим настроением с беженцами из Украины. Они тоже улыбались шуткам комедианта из Банковской. А сейчас комедия превратилась в трагедию и геополитический фарс. Главное, у нас понятный курс – победный. Это заслуга предков. А Беларусь помнит и не меняет это курс. Смотрим стоя. Победная речь Президента. Наполеоновские планы новых рейхов и дряхлеющего гегемона.

Александр Ивановский, политолог:

Нас просто нет на карте. В спорте, в культуре, в телевидении. О Беларуси, которая помнит каждый бессмертный полк, и песнях, которые не заглушить. Пустовой на СТВ. Это «Политика без галстуков и купюр». А сегодня еще с эмоциями.

Евгений Пустовой:

А как же по-другому можно говорить, когда Вечный огонь памяти горит в сердце каждого из нас. А в этом году площадь Победы белорусской столицы превратилась еще в площадь правды. Исторической. На Западе. Ну это примерно то место на земном шаре, где их бы не было или они были бы другими, если бы наши предки не были бы в Берлине, а до этого в Париже. Так вот, там эту речь Президента назвали самой… Нетолерантной. Информационная РДС-220. Загуглите. Да, она не фейковая. Она правдивая. До боли в сердце – у каждого из тех, кому 9 мая – День Победы. И до ужаса – кому неприятно слушать, что они лживые политические лузеры. Все просто. «Замаячила проблема конкуренции валют». Александр Ивановский о геополитике, экономике и национализме – читайте здесь. Оценили все. Даже те, кто обвинял нас в политической многовекторности. Про экономическую даже спорить не стоит – у нас экономика открытая. Наследие, которое сохранили, чтобы от реформ и приватизации не страдали обычные люди. И вы, те, которые ножками на МЗКТ болтали. А вот что касается исторической и политической позиции, то не с флюгером нас сравнивать надо, а монументом Победы. Наша позиция железобетонная. В Брюсселе и Вашингтоне вы такое не услышите. Феминизированный политический истеблишмент покоренного и освобожденного нашими предками Запада, встаньте. Звучит речь настоящего политического лидера.

Александр Лукашенко:

И где же вы защитники природы? Что же вы заглохли? Почему вы не едете туда спасать животных, которые веками жили и не видели границ? Где вы? Вы лицемеры и мерзавцы. Вы боитесь, вы боитесь пустить туда людей, потому что они увидят десятки, а может быть, сотни могил погибших людей, которые шли к вам по вашему зову совсем недавно через нашу границу. Вы их хватали, убивали и закапывали на том месте в лесу. Задумайтесь! Задумайтесь и еще раз подумайте: Беларусь предлагает вам создать такой мир вместе, по-соседски, но для этого вы должны перестать как минимум учить нас жизни. Крепко поразмышляйте об этом. Подумайте о том, как обратить внимание своих руководителей на действительно важные для будущего планеты вопросы. Очень хотел бы, чтобы мои мысли были услышаны далеко за пределами Беларуси, там, прежде всего на Западе.