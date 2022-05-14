«Так тепло на сердце становится». В Могилёвском зоосаде юноши и девушки за час установили 7 лавочек и 2 песочницы

Новости Беларуси. Трудовой семестр открыли 14 мая в Могилеве. Впервые площадкой для тожественного события стала не столица, а Буйничское поле – святое место для всех белорусов, где проходила линия советской обороны и шла сложная борьба за Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старт только дан. А работа в руках молодых людей уже закипела. В Могилевском зоосаде ребята всего за час установили семь лавочек и две песочницы. Будущий педагог-психолог Александра Лучкова общий язык нашла и с шуруповертом, и с кисточкой. Универсальный боец работает на перспективу.

Александра Лучкова, студентка Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова:

Последний раз я держала кисточку в детстве, когда мы с дедушкой красили забор. И это такие воспоминания добрые, так тепло на сердце становится. И мы рады, что я со своими детьми в будущем буду ходить и говорить, что я делала эту песочницу вместе с белорусским студенческим отрядом.

Юлия Мычка, корреспондент:

У дружной работы студотрядов есть побочный эффект. Даже если ты не студент, глядя на работу ребят, очень захотелось лично приложить руку к доброму делу. Вот такой синдром Тома Сойера.