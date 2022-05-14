Прямой эфир

«Так тепло на сердце становится». В Могилёвском зоосаде юноши и девушки за час установили 7 лавочек и 2 песочницы

14 мая 2022 18:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Трудовой семестр открыли 14 мая в Могилеве. Впервые площадкой для тожественного события стала не столица, а Буйничское поле – святое место для всех белорусов, где проходила линия советской обороны и шла сложная борьба за Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Так тепло на сердце становится». В Могилёвском зоосаде юноши и девушки за час установили 7 лавочек и 2 песочницы-1

Старт только дан. А работа в руках молодых людей уже закипела. В Могилевском зоосаде ребята всего за час установили семь лавочек и две песочницы. Будущий педагог-психолог Александра Лучкова общий язык нашла и с шуруповертом, и с кисточкой. Универсальный боец работает на перспективу.  

«Так тепло на сердце становится». В Могилёвском зоосаде юноши и девушки за час установили 7 лавочек и 2 песочницы-4

Александра Лучкова, студентка Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова:  
Последний раз я держала кисточку в детстве, когда мы с дедушкой красили забор. И это такие воспоминания добрые, так тепло на сердце становится. И мы рады, что я со своими детьми в будущем буду ходить и говорить, что я делала эту песочницу вместе с белорусским студенческим отрядом.  

«Так тепло на сердце становится». В Могилёвском зоосаде юноши и девушки за час установили 7 лавочек и 2 песочницы-7

Юлия Мычка, корреспондент:  
У дружной работы студотрядов есть побочный эффект. Даже если ты не студент, глядя на работу ребят, очень захотелось лично приложить руку к доброму делу. Вот такой синдром Тома Сойера.  

«Так тепло на сердце становится». В Могилёвском зоосаде юноши и девушки за час установили 7 лавочек и 2 песочницы-10

Массово студенты приступят к работе в июле, когда закончится летняя сессия. После первых мозолей обязательно будет и первая зарплата – она начисляется исключительно за то, сколько сделаешь, и ее нужно заработать.  

Возложили цветы к красной каплице. 14 мая на Буйничском поле торжественно открылся трудовой семестр (читать далее).  

# Молодежь Беларуси # общество # Юлия Мычка # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сергеенко о трудовом семестре молодёжи: ребята будут впервые трудиться на МАЗе, МТЗ, БЖД
14 мая 2022 18:56

Сергеенко о трудовом семестре молодёжи: ребята будут впервые трудиться на МАЗе, МТЗ, БЖД

«Замаячила проблема конкуренции валют». Александр Ивановский о геополитике, экономике и национализме
14 мая 2022 18:54

«Замаячила проблема конкуренции валют». Александр Ивановский о геополитике, экономике и национализме

Александр Лукашенко поздравил нового президента ОАЭ с избранием
14 мая 2022 17:57

Александр Лукашенко поздравил нового президента ОАЭ с избранием