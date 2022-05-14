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Сергеенко о трудовом семестре молодёжи: ребята будут впервые трудиться на МАЗе, МТЗ, БЖД

14 мая 2022 18:56
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Новости Беларуси. Трудовой семестр открыли 14 мая в Могилеве. Впервые площадкой для тожественного события стала не столица, а Буйничское поле – святое место для всех белорусов, где проходила линия советской обороны и шла сложная борьба за Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сергеенко о трудовом семестре молодёжи: ребята будут впервые трудиться на МАЗе, МТЗ, БЖД-1

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:  
Буквально вчера, в канун открытия, подписан указ Президента. И по инициативе руководства БРСМ в этом году ударной молодежной стройкой объявлена реконструкция мемориального комплекса «Хатынь». Это тоже новый серьезный объект. Я уже не говорю о том, что ребята будут впервые трудиться на МАЗе, на тракторном заводе, на БЖД. Появляются новые интересные проекты. И все в этом принимают участие. Представлены все вузы Беларуси.  

Возложили цветы к красной каплице. 14 мая на Буйничском поле торжественно открылся трудовой семестр (читать далее).  

# Молодежь Беларуси # общество # Игорь Сергеенко # Юлия Мычка # Фотофакт

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