Сергеенко о трудовом семестре молодёжи: ребята будут впервые трудиться на МАЗе, МТЗ, БЖД

Новости Беларуси. Трудовой семестр открыли 14 мая в Могилеве. Впервые площадкой для тожественного события стала не столица, а Буйничское поле – святое место для всех белорусов, где проходила линия советской обороны и шла сложная борьба за Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Буквально вчера, в канун открытия, подписан указ Президента. И по инициативе руководства БРСМ в этом году ударной молодежной стройкой объявлена реконструкция мемориального комплекса «Хатынь». Это тоже новый серьезный объект. Я уже не говорю о том, что ребята будут впервые трудиться на МАЗе, на тракторном заводе, на БЖД. Появляются новые интересные проекты. И все в этом принимают участие. Представлены все вузы Беларуси.