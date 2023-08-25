Пустовой: «Не получилось засунуть нас в скотный двор европейской демократии»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим последние новости политики, музыку патриотов и то, как можно любить Беларусь за границей. В гостях политолог Евгений Пустовой, музыкант, военный корреспондент Аким Апачев и артист, автор песен, композитор, политолог (Германия) Линда Краенкова.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Сколько блогеров из Литвы, Латвии переезжает в Беларусь. Сколько шановного паньства. Я беру интервью, и они тоже об этом говорят. Они считают, что Лукашенко – настоящий лидер, а те, кто прогнулся под Запад… То есть пришло время платить за 5-10 лет хорошей, сытой жизни. Их прикормили. Как делают с хрюшками в деревне – сначала кормят, а потом на убой. То же самое сделали с Польшей. Литва, Латвия, Эстония...