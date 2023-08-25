Почему закрывают границы Польши и Прибалтики? Рассказал Андрей Лазуткин

Андрей Лазуткин, политолог:

Закрытие границ Литвы, Прибалтики, Польши – для чего делается? Не потому, чтобы люди не ездили и не смотрели, как у нас хорошо в Беларуси. Задача – отрабатывать именно сценарий обострения. Они, если что-то делают против Калининграда, в первую очередь закрывают границу, сухопутное сообщение, дальше начинается морская блокада. Там же и ядерные силы России размещены. Вот им это все нужно сделать, и они отрабатывают под видом миграционного кризиса подводы и отходы техники к нашей границе, поляки этим занимаются. Прибалтика будет просто блокировать любые сообщения сухопутные. Вот это абсолютно понятная военная задача. Что они подверстывают это под «Вагнер», под миграционные кризисы, под наши заявления белорусские – это просто идет подгон под давно поставленную военную задачу, не более того.

Да, мы не собираемся ни за кого воевать, тратить силы и средства, чтобы отлавливать людей, курдов тех же, еще кого-то, которые бегут из стран, где они были западными союзниками. Это же не те курды, которые там за Асадом, например, или которые курды в Турции за Эрдогана, есть и такие. Нет, это как раз наиболее прозападные группы, которые, как Президент говорил, типа, вы их туда позвали. Так не просто, знаете, Меркель вышла и позвала, там вся была построена вот эта политика и в Ираке, и в Сирии, что мы сейчас к вам придем, здесь устроим демократию. Что это будет за демократия? С опорой на новые социальные группы. Вот старых мы всех там посадим в яму, а вы будете новыми руководителями. Вот в Ираке это примерно реализовано. Но, оказывается, люди почему-то оттуда сегодня бегут через нашу границу в Польшу. То есть, видать, там ни демократии, ни новой власти. Поэтому, Григорий, опять же, мы не будем ничего делать, и Президент это, ну, переводим так, с языка разговорного, на дипломатический, мы никаких мер не будем восстанавливать ни по контролю границ совместному, как это было раньше, тем более с учетом новой обстановки военной этого быть не может в принципе, потому что сбор сведений о нас, о наших перемещениях – это же все можно делать под видом якобы совместной работы по мигрантам. Конечно, этого не будет уже никак.

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