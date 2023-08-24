Редактор ТРК «Могилёв»: «Пойти против государства в сложное для него время – это стать предателем навсегда»

Григорий Азаренок, СТВ: Мы здесь можем собраться с Алексеем Дзермантом, с другими политологами, с экспертами, друг друга поддержать. У вас в регионах немножко ситуация отличается. Пока не сформировалось суполак патриотических, может, это все на стадии становления, тем не менее вы в это пошли. Вы увидели, что за этой модной картинкой ложь, а за нами правда?

Виталина Петрусевич, редактор телерадиокомпании «Могилев»:

Я всегда знала, что оно так и есть, что только за нами правда, потому что пойти против государства в сложное для него время – это стать предателем навсегда. А я в 20 лет, еще раньше, поняла, что предателем быть не хочу. Какие бы модные тренды ни были сейчас, они в любом случае когда-нибудь закончатся, а государственная позиция, четкий патриотизм и преданность чуть ли не до самопожертвования – это будет всегда для всех народов на первом плане. Мне кажется, такая философия важнее других трендов, модных тенденций. Поэтому тут моя позиция твердая и однозначная.

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