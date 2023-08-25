Лукашенко попросил конкретно ставить цели финансирования: «Я готов на коленях ползать, искать деньги под это»

Новости Беларуси. Дошлифовать в 2023 году систему высшего образования – такую задачу Александр Лукашенко поставил сегодня, 25 августа, во время большого совещания в БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стенах вуза состоялся серьезный разговор. По поручению Президента ситуация внимательно изучалась различными ведомствами. В результате в докладах на имя главы государства указан ряд существенных проблем. Александру Лукашенко доложили о проблемах в работе БГУ. Подробности.

Ректору БГУ был задан прямой вопрос: готов ли Андрей Король продолжать работу в нынешней должности и учесть все недостатки? Отрицательного ответа не последовало, и разговор пошел в совершенно ином ключе. Ответственность за происходящее в вузе несет не только один ректор, хотя в нашем обществе принято кивать на руководителя. А что? Удобненько. Но Александр Лукашенко с места сегодня поднял практически каждого ответственного: от декана до заведующего кафедрой.

– Докторские диссертации, кандидатские – престиж их должен быть тоже поднят. Для чего человеку тогда кандидатская, докторская, если он потом не может иметь лучшую работу, лучшую зарплату и так далее? Это должно быть, в Советском Союзе было четко выстроена такая иерархия, вот там завкафедрой, доктор наук, он получал 400 рублей. 400 рублей по тем временам это сколько было? Это было две с половиной зарплаты средние по стране. Поэтому должна быть вот такая система. Это уже персональное субъективное видение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо создавать, правильно вы говорите, свою. Дело не в том, что не хватает чего-то, денег, мы не можем заплатить. Нам надо как-то систематизацией заниматься, вот вы говорите: надо добавить финансирование. Я вообще это не воспринимаю. Если бы ты сказал: слушай, вот мне надо финансирование, вот у нас третья очередь – биотехнологические корпорации наши – БНБК, витамины, лекарства могут делать. То есть ты ко мне придешь и скажешь, вот я завтра выдам вот это, это, рынок такой – надо столько. Я готов на коленях ползать по миру, даже если не хватит, искать деньги под это. Вот огулом финансирование – я уже это плохо воспринимаю сейчас. Знаешь еще, почему человек радикальный в этом плане. Надо платить тем, кому надо. А у нас, посмотри, каша какая. Почему я не очень воспринимаю, когда мне чиновники что-то говорят, та же Кочанова, Сергеенко и другие надежные люди, говорят: вот это, это – конкретно, под что.