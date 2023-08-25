Пустовой: «Это просто бренд настоящего русского мужика». В чём заключается феномен Пригожина?

Григорий Азаренок, СТВ: Дмитрий Уткин, Евгений Пригожин. Президент подчеркнул, что не один Евгений Пригожин был на борту. Это определенный русский феномен. Это Стенька Разин, который сначала за царя-батюшку воюет на чужих землях, а потом, увидев несправедливость, поднимает бунт. Можно много разных исторических примеров приводить. Евгений, что ты думаешь, почему враги ненавидели и попытались убить (к сожалению, у них получилось)?

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим последние новости политики, музыку патриотов и то, как можно любить Беларусь за границей. В гостях политолог Евгений Пустовой, музыкант, военный корреспондент Аким Апачев и артист, автор песен, композитор, политолог (Германия) Линда Краенкова.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Это просто бренд настоящего русского мужика. Называйте их викингами, сарматами, скифами, да кем угодно. Это русский воин. И поэтому это прямо как ладан, как кадило действует на инфернальные силы. Так вот, «Вагнер», Пригожин – это прямо исходит, разгоняет все тучи, злые посылы, которые идут на Восток с Запада. Вот пока дух русского воина живет, они не рыпнутся. Будут пытаться ввязать Украину в конфликт, Беларусь, но сами они не пойдут. Потому что боятся.

Григорий Азаренок:

У них нет такого человека, как Евгений Пригожин. Нет и никогда не было!

Евгений Пустовой:

У них Скрудж Макдак – идея их. А сейчас трансгендерный, цветной. Таким словом можно назвать. А у нас вот русский воин. Причем с именем Евгений, значит благородный.

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