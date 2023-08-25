Линда Краенкова: я всегда была за то, чтобы ЕС разговаривал с Беларусью и Россией

Линда Краенкова, артист, автор песен, композитор, политолог (Германия):

Я как политолог, когда раньше занималась политикой, всегда высказывалась за то, чтобы моя страна, ЕС всегда общались хотя бы на дипломатическом уровне с Россией и Беларусью, потому что я считаю, что только так можно конфликтов избежать и их решить, а когда давят только на санкции – это неправильно. Это неправильно было в Сирии, на родине моего отца. Я видела, как это на все повлияло. Это просто ужасно. Я считаю, что даже если в глазах ЕС это считается диктатурой, пускай это так будет, хорошо, а почему вы не общаетесь хотя бы, почему вы не идете на переговоры? Потому что с другими диктатурами они это делают. Всегда есть разделение: хорошая диктатура и плохая диктатура. Поэтому, пожалуйста, начните просто разговаривать, и я думаю, что придем к чему-нибудь.

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