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Лазуткин: «Налёты на «Москва-Сити» имеют определённую цель и внутри Украины»

25 августа 2023 16:51
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Григорий Азаренок в эфире «Соловьев LIVE».  

Лазуткин: «Налёты на «Москва-Сити» имеют определённую цель и внутри Украины»-1

Андрей Лазуткин, политолог:
Все эти теракты, как в «Москва-Сити», для чего они это делают? Ну понятно, отвлечь внимание внутри страны, но там же такая страна, которая Змея Горыныча напоминает: каждая голова борется за власть. Это же война идет, им не надо выходить к людям и гречку раздавать, как-то вести избирательную кампанию, рассказывать, что они будут делать. Вы просто взрываете и убиваете русских, это будет ваша предвыборная кампания. То есть они формально на Зеленского работают, но получается, мы такие классные, молодцы, сами себе накачиваем рейтинг. Это все очень интересно. Если посмотреть, что на фронте происходит, – мягко говоря, там проблемы. А тут у нас все клево, мы уже столько людей убили, убьем еще больше, всех ограбим, всех убьем. И получается, что эти люди работают сами на себя из расчета то ли выборов каких-то, то ли чтобы взять потом денег с этого, чтобы ты не пошел на выборы, поторговаться немножко с тем же Зеленским, то есть там все непросто. И эти тупые налеты на «Москва-Сити» имеют определенную цель и внутри Украины. Тут не только женщины, дети нужны и русские. Нет. Им нужна власть, им нужны деньги, и эти задачи решают за счет нас. Поэтому ничего другого.

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# Международная политика # общество # Андрей Лазуткин # Фотофакт

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