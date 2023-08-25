«БЕЛДЖИ», гастрофест и стрит-арт. Что показали журналистам на пресс-туре фестиваля «Вытоки» в Борисове?

Новости Беларуси. Красочно и динамично завершает свой третий сезон в Борисове спортивно-культурный фестиваль «Вытоки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый день – традиционно, знакомство с регионом. Во время пресс-тура журналисты увидели Борисов с разных сторон: от исторического наследия до наших дней.

Посетили кафедральный собор Воскресения Христова и даже стали участниками историко-культурного пролога «Колокола». Побывали и на заводе «БЕЛДЖИ», где производят известные легковые автомобили. А завершился пресс-тур гастрофестом. Там можно было не только продегустировать продукцию предприятий Борисовского района, но и стать свидетелем рождения нового конкурса.

Валентина Дынич, соорганизатор фестиваля «Вытокі. Крок да Алімпу»:

Очень хотелось бы сделать продукт, условно назовем его «Скипка от Вытоков», которая в дальнейшем будет презентоваться и на «Вытоках», да и вообще, наверное, характеризовать какую-то нашу кухню белорусскую, особый наш фастфуд и особое наше отношение к хлебу.

Анна Жарикова, директор Борисовского Дворца культуры имени Максима Горького:

Борисовщина – это уникальное место, исторических город, промышленный. Но а самое большое богатство Борисовского района – это наши люди, поэтому я думаю, что всем гостям будет интересно узнать о нас, о нашей истории.

Художественный интерактив с акцентом на мифологию прошел в городском парке. Дети вместе с профессиональными художниками нарисовали белорусского дракона Цмока прямо на асфальте. Новый стрит-арт стал не только украшением города, но и новой игровой площадкой для детей.

Михаил Крот, художник:

Символ мудрости, я бы еще добавил, целеустремленности, силы духа, наверное. Здесь совмещено: сама эстетика, художественная, изобразительная, плюс интерактивная игра.

Игорь Заголовец, волонтер фестиваля «Вытокі. Крок да Алімпу»:

Благодаря им у детей развивается фантазия, воображение, моторика рук. И все идет на пользу наших цветов жизни.