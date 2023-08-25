«Я просто обожаю эту страну». Как Линда Краенкова относится к Беларуси?

Григорий Азаренок, СТВ: Как говорит сейчас молодежь, прямо в сердечко. Вы покорили всех белорусов этими фрагментами, которые мы в последнее время смотрим. Вы сейчас общаетесь с нами из Германии, правильно?

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим последние новости политики, музыку патриотов и то, как можно любить Беларусь за границей. В гостях политолог Евгений Пустовой, музыкант, военный корреспондент Аким Апачев и артист, автор песен, композитор, политолог (Германия) Линда Краенкова.

Линда Краенкова, артист, автор песен, композитор, политолог (Германия):

Да, правильно. Германия – моя родина, я тут родилась, но моя мама сама из Беларуси, отец – сириец, учился в Витебске, там они познакомились, потом переехали в Германию, и тут уже я родилась.

Григорий Азаренок:

Беларусь – родная для вас страна? Кем вы себя ощущаете?

Линда Краенкова:

Да, очень! Я всегда говорю, что у меня три родины: и Германия, и Сирия, и Беларусь. Я обожаю Беларусь. Мы каждое лето приезжали сюда. Не в город, а в деревню. И я маленькая из Германии приезжаю и вижу эту деревню, там озеро, мы костры жгли. Это был для меня рай. Я чувствовала себя действительно дома. Потому что были моменты, где меня не воспринимали в Германии, хоть немецкий – мой первый язык, а не русский, всегда бывают такие неприятные истории у детей. И в Беларуси меня принимают всегда очень хорошо. Я просто обожаю эту страну.

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