Пустовой: если власть России не хочет 17-го года, она должна строить социальную модель, как в Беларуси

«Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Сегодня будет не популярно – обличающе. Можем повторить! Святой смысл победного кода унизили до похабных наклеек на пыльных геликах. Можете повторить? Ну же. Повторяйте. Думаю, «Верхний Ларс» – это не то место, где можно проявить широту лучших качеств русского духа. Чтобы повторить май 45-го, сначала надо повторить белорусскую модель развития. Обо всем по порядку.

О главном Первом и главном в жизни Беларуси. «Политика без галстуков и купюр».

Есть такое выражение: католик больше Папы Римского. Так есть и такие ретивые ура-патриоты, мудрецы госстроительства, инженеры общественного мнения. Все знают. Во всем разбираются. Вожжи попридержите. И те, кто постоянно критиковал власти за любые действия. Даже «Бессмертный полк» ставили в пику «Беларусь помнит». Мол, полковое – это народное, а вот общереспубликанская акция – это от власти.

Ну, во-первых, у нас не полк бессмертный, а сразу несколько фронтов, и еще отдельный народный – партизанский. Все бессмертные. Во-вторых, после того, что вокруг, мы наконец-то должны сказать спасибо нашим властям. А вот такое отношение – фу, это провластное – лишь свидетельствует об одном – о пубертатном сознании. А ведь гражданское общество строим. Конституцией ударили по культу личности Президента. Свобода и демократия. Каждый законопроект обсуждаем.