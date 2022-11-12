Пустовой: если власть России не хочет 17-го года, она должна строить социальную модель, как в Беларуси

«Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Сегодня будет не популярно – обличающе. Можем повторить! Святой смысл победного кода унизили до похабных наклеек на пыльных геликах. Можете повторить? Ну же. Повторяйте. Думаю, «Верхний Ларс» – это не то место, где можно проявить широту лучших качеств русского духа. Чтобы повторить май 45-го, сначала надо повторить белорусскую модель развития. Обо всем по порядку.
О главном Первом и главном в жизни Беларуси. «Политика без галстуков и купюр».
Есть такое выражение: католик больше Папы Римского. Так есть и такие ретивые ура-патриоты, мудрецы госстроительства, инженеры общественного мнения. Все знают. Во всем разбираются. Вожжи попридержите. И те, кто постоянно критиковал власти за любые действия. Даже «Бессмертный полк» ставили в пику «Беларусь помнит». Мол, полковое – это народное, а вот общереспубликанская акция – это от власти.
Ну, во-первых, у нас не полк бессмертный, а сразу несколько фронтов, и еще отдельный народный – партизанский. Все бессмертные. Во-вторых, после того, что вокруг, мы наконец-то должны сказать спасибо нашим властям. А вот такое отношение – фу, это провластное – лишь свидетельствует об одном – о пубертатном сознании. А ведь гражданское общество строим. Конституцией ударили по культу личности Президента. Свобода и демократия. Каждый законопроект обсуждаем.
Лукашенко о Конституции: мы замахнулись на совершенствование нашей системы, не ломая ее ни в коем случае. Подробности.
Евгений Пустовой:
Пример из жизни. Я водитель. Но отремонтировать машину, например? Только руки и испачкаю. А в законотворческую систему у нас настежь открыта дверь. Общественные обсуждения. Скоро дело дойдет до того, что палитру красок столичных зданий обсуждать будем. Кстати, была такая попытка, когда изгородь на Независимости несколько раз перекрашивали. Одни за красно-зеленый, другие – за желто-голубой, третьи – за сине-красный. А есть законы сочетания цветов и архитектурная гармония. Так и в сфере госстроительства.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Власть должна быть крепкой, ни в коем случае нельзя растворить власть. И вся проблема в том сейчас – надо найти человека и несколько хотя бы людей таких, которые не повернут не туда, куда надо. Вот объявят бешеную эту приватизацию: частное лучше, чем государственное. А не надо делать… Процесс должен развиваться сам. Точно так и в политике.
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