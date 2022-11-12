Пархомчик: для поддержки белорусских сельхозпроизводителей будет выделено более 1 млрд рублей

Новости Беларуси. В их руках – продовольственная безопасность страны. Лучших аграриев Витебского и Гомельского регионов чествуют сегодня, 12 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На севере страны формат фестиваля-ярмарки тружеников села в 2022 году проходит по-новому.
В 2022 году север страны удивил – аграрии здесь собрали 1 миллион 100 тысяч тонн зерновых. Перешагнуть такой рубеж удавалась всего три раза в истории. Также Витебская область в 2022-м – лидер по урожайности картофеля в стране.
Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:
Сейчас разрабатывается серьезная программа в рамках Указа Президента № 146. Будет выделено для поддержки наших сельхозпроизводителей чуть больше 1 миллиарда рублей. Это как раз вклад наших промышленников уже в урожай 2023 года.
Читайте также:
Леонид Заяц: потенциал Гомельской области высокий, потому кадрам нужно ещё больше мобилизоваться
Сергеенко на «Дажынках» в Витебске: «Это дань уважения тем людям, которые кормят народ»
Шествие лидеров уборочной и праздничный концерт. Как проходят «Дажынкі» в Добруше?