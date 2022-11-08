Лукашенко о Конституции: мы замахнулись на совершенствование нашей системы, не ломая её ни в коем случае

Сейчас это обсуждает все общество. На кухнях, в офисах и здесь, в гостевом зале Дворца Независимости. После конституционных изменений, поправок, учитывающих современные вызовы и угрозы, причесывают законодательную базу страны. По настоянию Президента, законотворческий процесс происходит некулуарно, не за закрытыми дверями. А постоянно, открыто и активно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Народ Беларуси принял новую Конституцию, поправки в нее. Народ поддержал все то, что мы просили. Ясно, что Конституция – это Основной закон, который формирует основной каркас любого общества любой страны. Не скажу, что мы радикально прошлись по основным направлениям нашей Конституции, да и не ставилcя такой закон. Скорее всего, я вас всегда при подготовке основных положений Конституции сдерживал, чтобы не дай бог мы не залетели опять в какую-то сферу демократии так называемой. Часто говорю тоже об этом. Слава богу, убедились, что такое демократия, и как себя ведут планетарные демократы. Поэтому Конституция претерпела свои изменения. Есть новации определенные. Типа Всебелорусского народного собрания.

Мы новой Конституцией замахнулись на совершенствование нашей системы. Не ломая ее ни в коем случае. Никакого слома, никакой ломки быть не должно! Все должно вырастать, возрастать, производиться и появляться из того, что есть. Если мы начнем круто ломать, то это почти революционные преобразования. К чему они приводят, мы увидели в середине 1990-х, когда сломали страну вместе со своими какими-то замашками. Поэтому все должно логично произрастать из того опыта, который мы имеем.