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Лукашенко о Конституции: мы замахнулись на совершенствование нашей системы, не ломая её ни в коем случае

08 ноября 2022 16:59
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Новости Беларуси. Законы должны быть простыми и понятными. В Беларуси продолжается процесс законодательного творчества, исходя из обновленной Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 ноября во Дворце Независимости представили проект закона о Совете Министров и обсудили нюансы ВНС. Новые полномочия и интегрирование, исходя из конституционно закрепленного нового института народовластия.  

Лукашенко о Конституции: мы замахнулись на совершенствование нашей системы, не ломая её ни в коем случае-1

Сейчас это обсуждает все общество. На кухнях, в офисах и здесь, в гостевом зале Дворца Независимости. После конституционных изменений, поправок, учитывающих современные вызовы и угрозы, причесывают законодательную базу страны. По настоянию Президента, законотворческий процесс происходит некулуарно, не за закрытыми дверями. А постоянно, открыто и активно.  

Лукашенко о Конституции: мы замахнулись на совершенствование нашей системы, не ломая её ни в коем случае-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Народ Беларуси принял новую Конституцию, поправки в нее. Народ поддержал все то, что мы просили. Ясно, что Конституция – это Основной закон, который формирует основной каркас любого общества любой страны. Не скажу, что мы радикально прошлись по основным направлениям нашей Конституции, да и не ставилcя такой закон. Скорее всего, я вас всегда при подготовке основных положений Конституции сдерживал, чтобы не дай бог мы не залетели опять в какую-то сферу демократии так называемой. Часто говорю тоже об этом. Слава богу, убедились, что такое демократия, и как себя ведут планетарные демократы. Поэтому Конституция претерпела свои изменения. Есть новации определенные. Типа Всебелорусского народного собрания.  

Мы новой Конституцией замахнулись на совершенствование нашей системы. Не ломая ее ни в коем случае. Никакого слома, никакой ломки быть не должно! Все должно вырастать, возрастать, производиться и появляться из того, что есть. Если мы начнем круто ломать, то это почти революционные преобразования. К чему они приводят, мы увидели в середине 1990-х, когда сломали страну вместе со своими какими-то замашками. Поэтому все должно логично произрастать из того опыта, который мы имеем.  

Лукашенко о Конституции: мы замахнулись на совершенствование нашей системы, не ломая её ни в коем случае-7

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# Закон # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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