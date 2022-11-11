Лукашенко: я хочу, чтобы у меня была трудовая книжка, пусть лежит, пойдёт куда-то в музей
Новости Беларуси. В продолжение вчерашнего разговора в кабинете Президента о вопросах совершенствования работы ФСЗН сегодня, 11 ноября, Александр Лукашенко пояснил, почему не поддержал некоторые предложения по изменению его работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, что специалисты предлагали объединить в одном госоргане, то есть Фонде социальной защиты населения, целиком весь цикл пенсионного и социального страхования.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что предложили? Все райсобесы взять из районов и передать в фонд. Ну, хорошо, там был губернатор у нас, как обычно, мы его как эксперта приглашаем. Кухарев был. Я говорю: «Ребята, вы понимаете, что райсобес – это орган власти, он в райисполкоме. Мы сейчас оттуда его забираем и отдаем в фонд». Фонд никакой властью практически не обладает. И вообще, это будет какое-то смешение. Потом, вы у людей, которые в райсобесе, мнение спросили? Я знаю их мнение. Губернатор высказал. За, против – начали взвешивать. Я говорю: «Слушайте, я не вижу необходимости ломать эту систему». У нас есть самый консервативный слой нашего населения – это ветераны, пенсионеры. Так пускай работает эта консервативная система, но она проверенная жизнью. Зачем из райисполкомов, облисполкомов забирать управление и отделы и передавать, централизуя, в какой-то фонд?
Потом предложили оцифровать все. Одно из оцифровки – у нас есть трудовые книжки, у всех у нас, и у меня тоже есть. Книжку эту оцифровать, не надо нам эти бумажные книжки. Все в компьютер загнали, систему создали. А если эту систему хакеры обрушат? Нет, нам не нужны эти бумажные носители, трудовая книжка. Ну я хочу, чтобы у меня была трудовая книжка, пусть лежит. Пусть она лежит. Моя пойдет куда-то в музей. Игорь Тур в шкаф спрячет. Просто не ко времени. Как будто нечем заниматься. Если мы взбаламутим 2,5 миллиона пенсионеров (им и так проблем хватает), все это перевернем, взбаламутим, за год не сделаем, а еще же сколько денег потратим на эту оцифровку, сколько тысяч людей надо нанять, чтобы они провели эту всю оцифровку. Мы договорились, что постепенно, год за годом все оцифруем.
«Директива исполнена – дальше действует постановление». Лукашенко пояснил, чем теперь нужно руководствоваться при выставлении ценников.