«Люди не совсем поняли суть ВНС». Президент пояснил, как будут приниматься решения на собрании

Президент уже не раз подчеркивал – надо отходить от персонификации власти. Кстати, эта матрица заложена в конституционных изменениях. Сейчас в Беларуси на будущее вырабатывается система сдержек и противовесов. Один из инструментов – ВНС.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Люди не совсем поняли суть ВНС. Все говорят о том, к примеру: «А где трудовые коллективы? А как трудовые коллективы будут там избирать или избираться во Всебелорусское народное собрание?» Мотивация очень простая. Все, кто будет участвовать в работе ВНС, так или иначе избираются народом. Депутаты там будут участвовать – они избираются народом. Сенаторы – они также по другой системе, но избираются народом. Члены правительства там присутствуют. Их назначает Президент, но он тоже избирается народом.

Ну и вообще, давайте так говорить: если не будет вот этих профессионалов – губернаторов, правительства, Президента в работе ВНС – это превратится в говорильню. Они должны принимать участие, обсуждать законопроекты. Но все решения там будут приниматься голосованием. А голосовать будут не только депутаты. Там будут представители, как мы полагаем, нашего гражданского общества. И профсоюзов, и ветеранов. Женская, молодежная организации. Это народ. У нас больше половины – женщины. Они через свою организацию изберут и направят туда делегатов. И эти женщины – члены какого-то трудового коллектива. Там не видно партий. Почему? Потому что партии будут участвовать и выдвигать своих кандидатов в депутаты, в Палату представителей. Спектр этот существует.