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«Люди не совсем поняли суть ВНС». Президент пояснил, как будут приниматься решения на собрании

08 ноября 2022 18:34
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Новости Беларуси. Законы должны быть простыми и понятными. В Беларуси продолжается процесс законодательного творчества, исходя из обновленной Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 ноября во Дворце Независимости представили проект закона о Совете Министров и обсудили нюансы ВНС. Новые полномочия и интегрирование, исходя из конституционно закрепленного нового института народовластия.  

Президент уже не раз подчеркивал надо отходить от персонификации власти. Кстати, эта матрица заложена в конституционных изменениях. Сейчас в Беларуси на будущее вырабатывается система сдержек и противовесов. Один из инструментов ВНС.  

«Люди не совсем поняли суть ВНС». Президент пояснил, как будут приниматься решения на собрании-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Люди не совсем поняли суть ВНС. Все говорят о том, к примеру: «А где трудовые коллективы? А как трудовые коллективы будут там избирать или избираться во Всебелорусское народное собрание?» Мотивация очень простая. Все, кто будет участвовать в работе ВНС, так или иначе избираются народом. Депутаты там будут участвовать они избираются народом. Сенаторы они также по другой системе, но избираются народом. Члены правительства там присутствуют. Их назначает Президент, но он тоже избирается народом.  

Ну и вообще, давайте так говорить: если не будет вот этих профессионалов губернаторов, правительства, Президента в работе ВНС это превратится в говорильню. Они должны принимать участие, обсуждать законопроекты. Но все решения там будут приниматься голосованием. А голосовать будут не только депутаты. Там будут представители, как мы полагаем, нашего гражданского общества. И профсоюзов, и ветеранов. Женская, молодежная организации. Это народ. У нас больше половины женщины. Они через свою организацию изберут и направят туда делегатов. И эти женщины члены какого-то трудового коллектива. Там не видно партий. Почему? Потому что партии будут участвовать и выдвигать своих кандидатов в депутаты, в Палату представителей. Спектр этот существует.  

«Люди не совсем поняли суть ВНС». Президент пояснил, как будут приниматься решения на собрании-4

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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