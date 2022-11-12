Азарёнок: наш Президент поздравил польский народ с Днём независимости. Только помните, соседи, кто вам её подарил

Ряды беглых предателей сотрясают скандалы, склоки и интриги. Тотальная цензура, доносы и повальное вранье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все, что рассказывают по телевизору, оказалось правдой, и говорят об этом сами беглые. Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Невероятный сюжет из черной комедии. Парень родился в Улан-Удэ, понял, что он девушка. Решил заработать на операцию по смене пола службой в армии. Тем временем началась война с Украиной. А наша трансдевушка тем временем влюбилась в украинского парня. Это сводки от либералки Латыниной. Потрясающе. Душераздирающе, я бы сказал. Хорошего вам настроения, товарищи. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте!

Григорий Азаренок:

А вчера в Польше был День независимости. Наш Президент поздравил польский народ. Поздравим же и мы. Только помните, дорогие соседи, кто вам подарил все это – и свободу, и территорию, и независимость. А свиноты наши возрадовались, расхрюкались. Херсон причиной стал. И тут я напомню белорусскую и русскую народную пословицу – змагар заўсёды рана скача. Пустышки, загнивайте в Польше и даже не думайте о радости. Все изменит зима. А вам только ныть и плакать. Плакать и ныть.

– Калі я з’язджаў, ехаў да межы з Расіяй, я рэальна плакаў. Я даўно так не рыдаў проста. Я разумеў, што я ўжо не хутка пабачу дом, сям’ю я не пабачу некаторы час. Ну вось так. Было цяжка вельмі маральна.

– А як доўга ты не бачыў сваю сям’ю?

– Паўгады. Плакаў, калі ехаў з Беларусі, з Гомеля да мяжы з Расіяй, да Бранскай вобласці. Проста рыдаў.

Григорий Азаренок:

Вот такие лица вам идут. Тушите свет, предатели. Кстати, убогие, что там с демократией? Вы же так рассказывали, что приоритет для вас – свобода. Свобода во всем. Свобода без границ. Свобода абсолютна. Свобода бесконечна. А тут выясняется, что жирдяй пацук францук сидит в каждой, внимание, в каждой змагарской тележке как админ и проводит тотальную цензуру. И это не я вам говорю и не «Желтые сливы». Это открытое письмо админши террористических черных книг, еще одной уродливой жирдяйки Сазанович.

– Яніна, чаму вы раней не білі ў калакала?

– Так, хачу адказаць спадару Максіму, што я пыталася зрабіць нешта, гэта было непублічна, але давайце будем шчырымі: калі бы я прыйшла проста, мяне бы ніхто не ведаў, я бы прыйшла і сказала: вось так, вось так і вось так, мяне бы запісалі да маргінальных личностей, скажем так. Тыя, хто хоча абразіць, тыя, хто хочуць накідаць нешта, як кажуць, на венцілятар, ніхто бы мне нават не тое што не паверыў, не прыслухоўваліся нават да мяне. Пакуль немагчыма ўжо стала скрываць от общественности, што вось такой трындзец, выбачаюся, происходит. Григорий Азаренок:

Но дальше больше – послушайте еще одного упыря.

Де-факто это договор о продаже себя в полное политическое рабство, причем бесплатно и не только на тот период, когда ты работаешь или сотрудничаешь с кабинетом или офисом, но и на период 10 лет после окончания сотрудничества. При этом штрафные санкции предполагают 30 тысяч евро взыскания за каждый случай, когда, по мнению организации, с которой ты подписываешь, нанесен ущерб стратегическим интересам, репутации, взглядам, планам – чему угодно. То есть там обозначено все на свете. Де-факто если хоть что-то из того, что ты сказал или сделал, не только в период твоей работы, но и 10 лет после, не понравится тому, с кем ты подписал договор, ты попадаешь на 30-ку евро. При этом там специально оговорено, что это может происходить бесконечное количество раз и во внесудебном порядке. Григорий Азаренок:

Нормально? Вот это я понимаю – свободка. Вот это я понимаю – равенство. Вот это я понимаю – эмпатия. Доверие. Единомышленники. Гребаная секта сумасшедших доносчиков, вредителей и стукачей. Представляете, пришли бы они к власти? Никчемности. Пустышки.

«О, хипстеры, новая культура, ОК-16, весело, клуб». Гигин рассказал, как нужно преподавать литературу в школе. Кстати, опарыши. Тут сегодня мощное событие произошло. В части 3214 встретились запасники. Те, кто пару лет назад отслужил в спецназе. Встретились, посмотрели друг другу в глаза и поняли, что никто не забыл – служу Президенту и Отечеству! Так что навалять вам желающих достаточно.

К слову, о литературе. По-другому совсем звучит сейчас великий стих Тютчева. Ужасный сон отяготел над нами,

Ужасный, безобразный сон:

В крови до пят, мы бьемся с мертвецами,

Воскресшими для новых похорон. Осьмой уж месяц длятся эти битвы,

Геройский пыл, предательство и ложь,

Притон разбойничий в дому молитвы,

В одной руке распятие и нож.

И целый мир, как опьяненный ложью,

Все виды зла, все ухищренья зла!..

Нет, никогда так дерзко правду Божью

Людская кривда к бою не звала!.. И этот клич сочувствия слепого,

Всемирный клич к неистовой борьбе,

Разврат умов и искаженье слова –

Все поднялось и все грозит тебе. О край родной! Такого ополченья

Мир не видал с первоначальных дней…

Велико, знать, о Русь, твое значенье!

Мужайся, стой, крепись и одолей!