Леонид Заяц: потенциал Гомельской области высокий, потому кадрам нужно ещё больше мобилизоваться

Новости Беларуси. В их руках – продовольственная безопасность страны. Лучших аграриев Витебского и Гомельского регионов чествуют сегодня, 12 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На севере страны формат фестиваля-ярмарки тружеников села в 2022 году проходит по-новому.