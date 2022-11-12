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Леонид Заяц: потенциал Гомельской области высокий, потому кадрам нужно ещё больше мобилизоваться

12 ноября 2022 17:16
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Новости Беларуси. В их руках – продовольственная безопасность страны. Лучших аграриев Витебского и Гомельского регионов чествуют сегодня, 12 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На севере страны формат фестиваля-ярмарки тружеников села в 2022 году проходит по-новому.

Леонид Заяц: потенциал Гомельской области высокий, потому кадрам нужно ещё больше мобилизоваться-1

Мозырский район – безоговорочный лидер по сбору травяных кормов и производству мяса и молока в регионе. В целом 2022 год для агропромышленного комплекса Гомельской области сложился удачно – урожай картофеля увеличился на треть. Вырос и объем собранного зерна и кукурузы – цифра перешагнула планку в миллион тонн.

Леонид Заяц: потенциал Гомельской области высокий, потому кадрам нужно ещё больше мобилизоваться-4

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
Гомельская область вышла на достаточно неплохие показатели в текущем году в области земледелия. Потенциал Гомельской области достаточно высокий, потому необходимо кадрам Гомельской области еще более мобилизоваться.

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# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Леонид Заяц # Виктор Пралич # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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