Леонид Заяц: потенциал Гомельской области высокий, потому кадрам нужно ещё больше мобилизоваться

Новости Беларуси. В их руках – продовольственная безопасность страны. Лучших аграриев Витебского и Гомельского регионов чествуют сегодня, 12 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На севере страны формат фестиваля-ярмарки тружеников села в 2022 году проходит по-новому.
Мозырский район – безоговорочный лидер по сбору травяных кормов и производству мяса и молока в регионе. В целом 2022 год для агропромышленного комплекса Гомельской области сложился удачно – урожай картофеля увеличился на треть. Вырос и объем собранного зерна и кукурузы – цифра перешагнула планку в миллион тонн.
Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
Гомельская область вышла на достаточно неплохие показатели в текущем году в области земледелия. Потенциал Гомельской области достаточно высокий, потому необходимо кадрам Гомельской области еще более мобилизоваться.
Читайте также:
Пархомчик: для поддержки белорусских сельхозпроизводителей будет выделено более 1 млрд рублей
Сергеенко на «Дажынках» в Витебске: «Это дань уважения тем людям, которые кормят народ»
Шествие лидеров уборочной и праздничный концерт. Как проходят «Дажынкі» в Добруше?