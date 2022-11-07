Президент: Европейцы не хотят войны, но не могут потушить пожар в собственном доме

Новости Беларуси. На чемпионате по колке дров журналисты совместили приятное с полезным. На свежем воздухе глава государства согласился ответить на вопросы СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тему сильной власти теперь педалируют новые игроки европейской политики. Населению Старого Света не хватает лидеров. Президент Беларуси считает, что жители Евросоюза не хотят войны, но власти этих стран сейчас оказались не способны потушить пожар в собственном доме.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главное в том, что они, первое, полностью зависимы от американцев. Там бизнес, вы же понимаете, деньги ввалили, бизнес за счет этих денег был создан. И второе – рынок американский. Огромный премиальный рынок. Они там продают. Третье. Им же главное – показать в телевизоре, что он скажет. Ну, кроме телевизора, надо идти к желтым жилетам, выходить на улицы, шевелиться надо. Но главное – у них нет воли сейчас. Ну можно было отмахнуться. Путь один: Европа – Россия. Это бы была мощь. И никто бы не перебил. И своя валюта, она уже есть, евро, можно было двигаться в этом направлении. Ресурсы – бери не хочу, на три поколения хватит. Технологии – супертехнологии. Не хуже, чем в Америке. Давайте делать! А решение принимать некому. Боятся. Временщики. Пересидели там срок-два… А, завтра пойдем на другую работу. А обеспечат, и неплохо. А посмотрите, как живут. Германия, вся Европа – там нет руководителей сейчас. Если бы они были... Они даже не могут потушить пожар в собственном доме. Европейцы не хотят этой войны. Они ж понимают, что сегодня в Украине, тут Беларусь пытаются поджечь. Вспыхнет завтра вся Европа.
Читайте также:
«Шаг влево, шаг вправо – в наручники». Лукашенко о ценах и торговле в Беларуси
Лукашенко о ВНС: чуть ли не мы хотим схватить и удерживать власть. Не во мне дело, сегодня дело в наших детях!
Лукашенко: латышей, литовцев и поляков – к нам, пусть рубят на дрова сами