Президент: Европейцы не хотят войны, но не могут потушить пожар в собственном доме

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное в том, что они, первое, полностью зависимы от американцев. Там бизнес, вы же понимаете, деньги ввалили, бизнес за счет этих денег был создан. И второе – рынок американский. Огромный премиальный рынок. Они там продают. Третье. Им же главное – показать в телевизоре, что он скажет. Ну, кроме телевизора, надо идти к желтым жилетам, выходить на улицы, шевелиться надо. Но главное – у них нет воли сейчас. Ну можно было отмахнуться. Путь один: Европа – Россия. Это бы была мощь. И никто бы не перебил. И своя валюта, она уже есть, евро, можно было двигаться в этом направлении. Ресурсы – бери не хочу, на три поколения хватит. Технологии – супертехнологии. Не хуже, чем в Америке. Давайте делать! А решение принимать некому. Боятся. Временщики. Пересидели там срок-два… А, завтра пойдем на другую работу. А обеспечат, и неплохо. А посмотрите, как живут. Германия, вся Европа – там нет руководителей сейчас. Если бы они были... Они даже не могут потушить пожар в собственном доме. Европейцы не хотят этой войны. Они ж понимают, что сегодня в Украине, тут Беларусь пытаются поджечь. Вспыхнет завтра вся Европа.

Читайте также:

«Шаг влево, шаг вправо – в наручники». Лукашенко о ценах и торговле в Беларуси

Лукашенко о ВНС: чуть ли не мы хотим схватить и удерживать власть. Не во мне дело, сегодня дело в наших детях!

Лукашенко: латышей, литовцев и поляков – к нам, пусть рубят на дрова сами