«Граница закрыта, власти Беларуси вам врут». Как Польша встречает беженцев у своих границ

Новости Беларуси. На грани выживания беженцы из Афганистана находятся в стихийном лагере на белорусско-польской границе. Они ждут предоставления убежища от Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна не может равнодушно наблюдать за ситуацией. Белорусский союз женщин, Красный Крест и депутаты оказали гуманитарную помощь беженцам и призывают международные правозащитные организации последовать их примеру. Подробности в материале Галины Буро. Пробираясь по лужам и грязи вдоль белорусско-польской границы. В руках коробки, пакеты и твердое намерение – несмотря ни на что сделать доброе дело.

Галина Буро, корреспондент:

Автомобили нам пришлось оставить на подъезде к лесу, ведь здесь они не проедут. Только пешком почти километр до лагеря беженцев. И чтобы не носить вещи по нескольку раз, к помощи пришлось подключиться даже журналистам. «Хватит на нашей земле искать горе». Тенгиз Думбадзе обратился к мировому сообществу в связи с ситуацией с беженцами. Читайте здесь.

На подходе к стихийному лагерю – самая сложнопроходимая часть пути. Рядом с болотом – палатки и дрожащие люди, закутанные в куртки и пледы. Для них представительницы Белорусского союза женщин, депутаты и Красный Крест принесли продукты питания, одежду, предметы гигиены, подушки, одеяла и сладости для детей.

Мы все здесь мамы, чьи-то жены. У нас есть свои дети. Поэтому, собственно, мы сегодня здесь вместе с вами. Если что-то еще вам нужно... Я знаю, что здесь есть и женщины, наверное, есть и дети. Мы хотели бы тоже узнать подробно, что еще нужно вашим девчонкам, женщинам. Мы обязательно привезем еще раз и не раз.

Махамед Шабир, беженец из Афганистана:

Мы пришли не просто посмотреть страну как туристы, мы пришли с войны. Мы там потеряли свои семьи. Мы хотим работать, жить спокойно, как все нормальные люди. Мы слышали, что в Европе спасение, и поэтому мы ее выбрали. И теперь мы сидим уже два месяца на границе. «Мы достучимся до всей планеты». Лилия Ананич побывала в лагере для беженцев на границе Беларуси. Читайте здесь.

Вот так 32 человека оказались выброшены за забор демократии. Застряли между двух миров. Вперед их не пускают, назад в Афганистане их ждет смерть. Уже 51 день они в нечеловеческих условиях ютятся на сырой земле, пьют воду из реки и замерзают по ночам. Десятки глаз из-под польских балаклав равнодушно наблюдают.

Очень благодарны за вашу помощь. В одной палатке мы по пять человек живем. Я болею, у меня болит спина, почки и сердце. Ночью, если идет дождь, мы не можем спать, мы просто сидим и молимся.

Джавад Мерзай, беженец из Афганистана:

Нам очень тяжело. Наступают холода, идут дожди. И если нам не помочь, люди просто начнут умирать. Все 32 человека здесь умрут, и это просто уничтожит человечность.

Совершенно неожиданно некоторые из присутствующих, у кого телефон перешел в роуминг на границе, получили СМС от польской стороны. Сообщение пришло и нашей съемочной группе.