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«Не должны в мирное время гибнуть люди». Стихийный мемориал в память о трагедии в Минске появился в Гродно

29 сентября 2021 20:05
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Новости Беларуси. Белорусский народ разделяет боль утраты и скорбит вместе с родными и близкими офицера Комитета государственной безопасности, погибшего 28 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы сегодня идем на работу и не знаем, вернемся или нет». Минчане скорбят вместе с родственниками убитого силовика. Читайте здесь.

«Не должны в мирное время гибнуть люди». Стихийный мемориал в память о трагедии в Минске появился в Гродно-1

То, что произошло, всколыхнуло общество. По всей стране возникли стихийные мемориалы. Слова сочувствия звучат у памятника Феликсу Дзержинскому в Гомеле. Цветы несут к зданию КГБ в Витебске.

«Не должны в мирное время гибнуть люди». Стихийный мемориал в память о трагедии в Минске появился в Гродно-4

Появились красные гвоздики и в Гродно. Неравнодушные жители областного центра зажигают свечи. Наравне со взрослыми почтить память убитого правоохранителя приходят и школьники.

«Не должны в мирное время гибнуть люди». Стихийный мемориал в память о трагедии в Минске появился в Гродно-7

Я думаю, что горе сегодня испытывают не только люди, знавшие сотрудника КГБ под оперативным псевдонимом «Нирвана». Думаю, что это чувство горя испытывают очень многие люди, которые переживали и переживают за безопасность нашего государства, за то, чтобы в стране был мир и порядок. За то, что не должны в мирное время гибнуть люди.

«Не должны в мирное время гибнуть люди». Стихийный мемориал в память о трагедии в Минске появился в Гродно-10

Телеканал СТВ также приносит соболезнования родным и близким погибшего сотрудника органов госбезопасности и разделяет боль утраты с тысячами белорусов.

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# Убийство # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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