«Не должны в мирное время гибнуть люди». Стихийный мемориал в память о трагедии в Минске появился в Гродно

Я думаю, что горе сегодня испытывают не только люди, знавшие сотрудника КГБ под оперативным псевдонимом «Нирвана». Думаю, что это чувство горя испытывают очень многие люди, которые переживали и переживают за безопасность нашего государства, за то, чтобы в стране был мир и порядок. За то, что не должны в мирное время гибнуть люди.