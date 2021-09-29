«Не должны в мирное время гибнуть люди». Стихийный мемориал в память о трагедии в Минске появился в Гродно

Новости Беларуси. Белорусский народ разделяет боль утраты и скорбит вместе с родными и близкими офицера Комитета государственной безопасности, погибшего 28 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Мы сегодня идем на работу и не знаем, вернемся или нет». Минчане скорбят вместе с родственниками убитого силовика. Читайте здесь.
То, что произошло, всколыхнуло общество. По всей стране возникли стихийные мемориалы. Слова сочувствия звучат у памятника Феликсу Дзержинскому в Гомеле. Цветы несут к зданию КГБ в Витебске.
Появились красные гвоздики и в Гродно. Неравнодушные жители областного центра зажигают свечи. Наравне со взрослыми почтить память убитого правоохранителя приходят и школьники.
Я думаю, что горе сегодня испытывают не только люди, знавшие сотрудника КГБ под оперативным псевдонимом «Нирвана». Думаю, что это чувство горя испытывают очень многие люди, которые переживали и переживают за безопасность нашего государства, за то, чтобы в стране был мир и порядок. За то, что не должны в мирное время гибнуть люди.