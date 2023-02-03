Каждый день откладывать по два рубля. Нехитрый способ накопить денег

Одни готовы отдать последнюю рубашку, другим же жалко чем-то поделиться или одолжить денег. Они аккуратно выдавливают оставшуюся зубную пасту, не хотят платить за работу или скупятся порадовать ребенка копеечной игрушкой. Стремление к накопительству заставляет откладывать жизнь на потом. О том, может ли жадность быть полезной и чем отличается расточительство от щедрости, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

У кого когда-то или, может быть, есть сейчас прямо такая настоящая копилочка в виде совы или свинки? Кто-нибудь еще этим пользуется?