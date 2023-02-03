Каждый день откладывать по два рубля. Нехитрый способ накопить денег

Одни готовы отдать последнюю рубашку, другим же жалко чем-то поделиться или одолжить денег. Они аккуратно выдавливают оставшуюся зубную пасту, не хотят платить за работу или скупятся порадовать ребенка копеечной игрушкой. Стремление к накопительству заставляет откладывать жизнь на потом. О том, может ли жадность быть полезной и чем отличается расточительство от щедрости, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
У кого когда-то или, может быть, есть сейчас прямо такая настоящая копилочка в виде совы или свинки? Кто-нибудь еще этим пользуется?
Анастасия Шляпо, финансовый консультант:
Конечно, я – сто процентов.
Юлия Самусенко:
У вас есть?
Анастасия Шляпо:
Да, я и детей учу.
Юлия Самусенко:
Расскажите об этом.
Анастасия Шляпо:
Обычная копилочка самая настоящая либо баночка даже может быть. Есть задача – каждый день буквально откладывать по два рубля. Где хочешь найди эти два рубля. Детям дают кто-то – бабушки, дедушки. Мы сами ходим, меняем. То есть просто в виде игры мы копим по два рубля и в конце, перед Новым годом, мы эту копилочку разбиваем, подсчитываем.
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