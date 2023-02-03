Прямой эфир

Каждый день откладывать по два рубля. Нехитрый способ накопить денег

03 февраля 2023 19:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Одни готовы отдать последнюю рубашку, другим же жалко чем-то поделиться или одолжить денег. Они аккуратно выдавливают оставшуюся зубную пасту, не хотят платить за работу или скупятся порадовать ребенка копеечной игрушкой. Стремление к накопительству заставляет откладывать жизнь на потом. О том, может ли жадность быть полезной и чем отличается расточительство от щедрости, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
У кого когда-то или, может быть, есть сейчас прямо такая настоящая копилочка в виде совы или свинки? Кто-нибудь еще этим пользуется?

Каждый день откладывать по два рубля. Нехитрый способ накопить денег-1

Анастасия Шляпо, финансовый консультант:
Конечно, я – сто процентов.

Юлия Самусенко:
У вас есть?

Анастасия Шляпо:
Да, я и детей учу.

Юлия Самусенко:
Расскажите об этом.

Анастасия Шляпо:
Обычная копилочка самая настоящая либо баночка даже может быть. Есть задача – каждый день буквально откладывать по два рубля. Где хочешь найди эти два рубля. Детям дают кто-то – бабушки, дедушки. Мы сами ходим, меняем. То есть просто в виде игры мы копим по два рубля и в конце, перед Новым годом, мы эту копилочку разбиваем, подсчитываем.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

Одну монетку оставляешь себе, а две можешь тратить. Как обучить ребенка финансовой грамотности?

Не знают, чем будут закрывать. Кто может погрязнуть в кредитах?

«Многие бизнесы прогорели». Почему нельзя быть до конца уверенным в сохранности своих сбережений?

# Деньги # общество # Юлия Самусенко # Анастасия Шляпо # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Наши люди относятся настороженно. В чём плюсы накопительного страхования?
03 февраля 2023 19:23

Наши люди относятся настороженно. В чём плюсы накопительного страхования?

Пробное включение второго энергоблока БелАЭС назначено на весну 2023-го. Посмотрите, как работает станция изнутри
03 февраля 2023 19:16

Пробное включение второго энергоблока БелАЭС назначено на весну 2023-го. Посмотрите, как работает станция изнутри

Подросток подожгла икону Минской Божией Матери. Пустовой сказал, при чём тут война и Майдан
03 февраля 2023 19:14

Подросток подожгла икону Минской Божией Матери. Пустовой сказал, при чём тут война и Майдан