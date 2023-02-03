Пробное включение второго энергоблока БелАЭС назначено на весну 2023-го. Посмотрите, как работает станция изнутри

Новости Беларуси. Первое пробное включение второго энергоблока Белорусской атомной электростанции назначено на весну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После этого на технологическом комплексе проведут необходимые испытания на энергетическую и радиационную безопасность под наблюдением специалистов и независимых экспертов. В случае успеха уже во втором полугодии энергоблок № 2 введут в промышленную эксплуатацию. Как это отразится на энергетической устойчивости страны, выясняла Галина Буро.

Двухрублевая монета для эксперимента. На мостике турбогенератора она спокойно стоит на ребре. При этом турбинный зал первого энергоблока или, как здесь говорят, сердце АЭС работает на полную мощность. Махина длиной 75 метров и массой 2,5 тысячи тонн. Отладили так, что вибрация минимальна.

Андрей Лазовский, начальник турбинного цеха Белорусской АЭС:

Влияет на долговечность работы, надежность, безаварийность. Второй энергоблок БелАЭС уже готов на 97 %. Пробное включение намечено на весну. Сейчас завершают монтаж технологического оборудования, идут пусконаладочные работы под контролем Росатомнадзора. После включения данные по второму энергоблоку сразу же отразятся в центральном пункте управления.

Андрей Атаманюк, дежурный начальник смены центрального пункта управления Белорусской АЭС:

28 тысяч 270 за прошлые сутки мегаватт-часов. Мы должны четко определять с системой, сколько потребителей подключить, сколько отключить, разгрузить какие-то ТЭС или нагрузить. Второй энергоблок БелАЭС будет копией первого – единым организмом из более 5 тысяч единиц различного оборудования и узлов. Центральное место – реактор и почти 170-метровые испарительные градирни.

Галина Буро, корреспондент:

А это, пожалуй, самая эффектная локация на БелАЭС – брызгальные бассейны. Вода из реки Вилия непрерывно циркулирует, охлаждается естественным образом за счет разбрызгивания. И здесь проходит около 6 тысяч тонн воды в час. Для второго энергоблока предусмотрены точно такие же брызгальные бассейны для охлаждения реактора. БелАЭС строится по российскому эволюционному проекту третьего поколения повышенной безопасности. Здание реактора укрыто двойной защитной оболочкой. Он не пострадает в случае землетрясения, урагана, наводнения и даже падения 200-тонного самолета. Проект по самым высоким международным требованиям и рекомендациям МАГАТЭ. К тому же Беларусь на добровольной основе провела стресс-тесты на станции по процедуре Европейского союза. Пять из семи строящихся сейчас в мире энергоблоков выполняются по этому же проекту, в том числе в Венгрии, Турции, Египте и других странах. Не отступают здесь от правил и по ежегодному ремонту – это обязательно.

Сергей Быльчинский, заместитель главного инженера по ремонту Белорусской АЭС:

Один раз в год энергоблок должен быть остановлен. Вот в этом 2022 году мы выполнили первый планово-предупредительный капитальный ремонт энергоблока № 1 Белорусской АЭС. Как реакторного отделения, так и турбинного отделения, общестанционного оборудования, работы по техобслуживанию и ремонту, а также работы по диагностике, по контролю метала.

С момента включения первого энергоблока в объединенную энергосистему, больше двух лет назад, в стране заместили свыше трех миллиардов кубических метров природного газа. С вводом второго энергоблока БелАЭС ежегодно будет вырабатывать около 18,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что закроет потребности страны на 40 %. При этом, по прогнозу МАГАТЭ, установленная мощность АЭС к 2050 году вырастет более чем вдвое. Сейчас же главное – наладить работу второго энергоблока и подготовить его к промышленному вводу в эксплуатацию во втором полугодии по всем требованиям безопасности.

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Беларуси:

Первое включение в сеть – это не означает, что он не будет отключаться, потому что, согласно программам испытаний, мы его должны поднимать до определенной мощности, проводить испытания, потом сбрасывать мощность до нуля. И в этом процессе проводить испытания. Это процесс – не менее полугода.