Новости по тегу #Знаменитости

«Папины дочки», «Воронины», cкетч-шоу «Шесть кадров». Создатель этих легендарных сериалов – гость программы.
За что Валерия любит Беларусь? Кто сделал новый альбом певицы! И в чем секрет молодости – обсудили еще много интересного.
«Это прекрасная, мощная вокально песня с хорошим смыслом о любви».
Совокупный доход португальского футболиста в 2025 году достиг $260 млн.
Гость нового выпуска проекта Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса» – народный артист Российской Федерации, телеведущий Леонид Якубович.
Понедельник – как много в этом слове. Всегда трудно вернуться в рабочий ритм после выходных. Но есть люди, которым неведомо слово «отдых» в субботу и воскресенье.
На сольном концерте, кроме излюбленных хитов, Настя Кравченко представит семь новых песен.
Прямо сейчас окажемся по другую сторону жизни звезд. Посмотрим, как начинает свое утро Анна Трубецкая.
Как пробуждаются звезды? Прямо сейчас отправимся в гости к знаменитости и узнаем, как же она начинает свое утро. Позвоним певице Владе.
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 17:50
11 октября 2026 17:40
11 октября 2026 17:28
11 октября 2026 17:18
11 октября 2026 17:10
11 октября 2026 17:00
11 октября 2026 16:57