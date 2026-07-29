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Новости по тегу #Знаменитости

Александр Жигалкин снимает проект в Беларуси! Когда зритель увидит новинку и почему Минск прекрасен – интервью
29 июля 2026 11:27

Александр Жигалкин снимает проект в Беларуси! Когда зритель увидит новинку и почему Минск прекрасен – интервью

Интервью с Валерией! Певица рассказала, за что любит Беларусь, и раскрыла секрет молодости
10 марта 2026 09:40

Интервью с Валерией! Певица рассказала, за что любит Беларусь, и раскрыла секрет молодости

Между нами есть химия! Стас Ярушин и Настя Кравченко записали песню – интервью
05 марта 2026 08:16

Между нами есть химия! Стас Ярушин и Настя Кравченко записали песню – интервью

Роналду становится самым высокооплачиваемым спортсменом 3-й год подряд
19 января 2026 14:02

Роналду становится самым высокооплачиваемым спортсменом 3-й год подряд

Откровенный разговор с легендарным телеведущим! Леонид Якубович о белорусских корнях, семье и похудении
31 августа 2025 07:55

Откровенный разговор с легендарным телеведущим! Леонид Якубович о белорусских корнях, семье и похудении

Доброе утро из Шанхая! Пообщались с дуэтом баянистов «НеБа Sound»
25 ноября 2024 08:44

Доброе утро из Шанхая! Пообщались с дуэтом баянистов «НеБа Sound»

Настя Кравченко готовит большой сольный концерт. Узнали о главных сюрпризах
19 ноября 2024 08:51

Настя Кравченко готовит большой сольный концерт. Узнали о главных сюрпризах

С чего начинается утро Анны Трубецкой? Пообщались с популярной белорусской певицей
18 ноября 2024 09:49

С чего начинается утро Анны Трубецкой? Пообщались с популярной белорусской певицей

С чего начинается утро белорусской певицы Влады? Созвон со звездой
04 ноября 2024 12:38

С чего начинается утро белорусской певицы Влады? Созвон со звездой

Кто из мировых знаменитостей покупает одежду в секонд-хендах?
12 апреля 2024 16:24

Кто из мировых знаменитостей покупает одежду в секонд-хендах?

Филипп Киркоров появился на публике с обручальным кольцом
01 декабря 2023 10:52

Филипп Киркоров появился на публике с обручальным кольцом

Кейт Миддлтон надела 100-летнюю бриллиантовую тиару на ужин с президентом Южной Кореи
23 ноября 2023 10:40

Кейт Миддлтон надела 100-летнюю бриллиантовую тиару на ужин с президентом Южной Кореи