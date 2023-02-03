Наши люди относятся настороженно. В чём плюсы накопительного страхования?

Одни готовы отдать последнюю рубашку, другим же жалко чем-то поделиться или одолжить денег. Они аккуратно выдавливают оставшуюся зубную пасту, не хотят платить за работу или скупятся порадовать ребенка копеечной игрушкой. Стремление к накопительству заставляет откладывать жизнь на потом. О том, может ли жадность быть полезной и чем отличается расточительство от щедрости, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Что сегодня банки предлагают пенсионерам, Анастасия?

Анастасия Неселовская, менеджер управления развития экосистемы одного из крупных банков страны:

Тот же депозит. Сейчас введена практика в нашем государстве – страховые компании предполагают накопительное страхование. Юлия Самусенко:

Вот как раз об этом можно поговорить подробнее. Расскажите, что предлагают. Анастасия Неселовская:

Накопления в зависимости от зарплаты. Поэтому ты можешь брать, по-моему, если не ошибаюсь, 1 % от зарплаты и накапливать ежемесячно. Юлия Самусенко:

Анастасия, как вам такая система?

Анастасия Шляпо, финансовый консультант:

Отличная. Я сама лично страхуюсь в Беларуси и за границей – в Европе, американской компании. Есть некоторые небольшие отличия, но, я вижу, что, действительно, у нас в Беларуси это начинает процветать. На самом деле руками и ногами за, потому что наших людей не учили и не учат до сих пор. Наших детей не учат и не говорят о деньгах, как о такой необходимости. К страховым компаниям сегодня наши люди относятся достаточно настороженно. Опять же, это все связано с тем самым воспитанием, которое нам досталось с послевоенных времен, когда никто ничего об этом не знал. Страховая система – это помощник в накоплении тех самых денежных средств. Психология человека устроена таким образом, даже если мы очень себе поставим галочки и будем собирать 10 % каждый месяц на протяжении 15 лет, мы этого сделать просто никаким образом не сможем. Скорее всего, уже через полгода придет момент, когда срочно надо. Это подушка безопасности – расчехляем. Система страхования – это то самое, которое накладывает на нас определенные обязательства, как в школе подготовиться к экзамену или как система кредитования. Только кредиты вы отдаете с процентами, а здесь вы четко понимаете, что накапливаете себе. Я очень люблю говорить в цифрах. Люди понимают только цифрами. Элементарно среднестатистический белорус, даже возьмем среднюю зарплату в 500 долларов. Только представьте, отложив 50 долларов в месяц… Я убеждена, можно даже не спорить – 50 долларов в месяц может отложить каждый, при этом купить платьишко и что ему необходимо. Если вы 10 лет откладываете по 50 долларов, на выходе даже через 10 лет без всяких процентов у вас получается 5 тысяч долларов.