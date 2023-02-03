Наши люди относятся настороженно. В чём плюсы накопительного страхования?
Одни готовы отдать последнюю рубашку, другим же жалко чем-то поделиться или одолжить денег. Они аккуратно выдавливают оставшуюся зубную пасту, не хотят платить за работу или скупятся порадовать ребенка копеечной игрушкой. Стремление к накопительству заставляет откладывать жизнь на потом. О том, может ли жадность быть полезной и чем отличается расточительство от щедрости, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Что сегодня банки предлагают пенсионерам, Анастасия?
Анастасия Неселовская, менеджер управления развития экосистемы одного из крупных банков страны:
Тот же депозит. Сейчас введена практика в нашем государстве – страховые компании предполагают накопительное страхование.
Юлия Самусенко:
Вот как раз об этом можно поговорить подробнее. Расскажите, что предлагают.
Анастасия Неселовская:
Накопления в зависимости от зарплаты. Поэтому ты можешь брать, по-моему, если не ошибаюсь, 1 % от зарплаты и накапливать ежемесячно.
Юлия Самусенко:
Анастасия, как вам такая система?
Анастасия Шляпо, финансовый консультант:
Отличная. Я сама лично страхуюсь в Беларуси и за границей – в Европе, американской компании. Есть некоторые небольшие отличия, но, я вижу, что, действительно, у нас в Беларуси это начинает процветать. На самом деле руками и ногами за, потому что наших людей не учили и не учат до сих пор. Наших детей не учат и не говорят о деньгах, как о такой необходимости. К страховым компаниям сегодня наши люди относятся достаточно настороженно. Опять же, это все связано с тем самым воспитанием, которое нам досталось с послевоенных времен, когда никто ничего об этом не знал. Страховая система – это помощник в накоплении тех самых денежных средств. Психология человека устроена таким образом, даже если мы очень себе поставим галочки и будем собирать 10 % каждый месяц на протяжении 15 лет, мы этого сделать просто никаким образом не сможем. Скорее всего, уже через полгода придет момент, когда срочно надо. Это подушка безопасности – расчехляем. Система страхования – это то самое, которое накладывает на нас определенные обязательства, как в школе подготовиться к экзамену или как система кредитования. Только кредиты вы отдаете с процентами, а здесь вы четко понимаете, что накапливаете себе. Я очень люблю говорить в цифрах. Люди понимают только цифрами. Элементарно среднестатистический белорус, даже возьмем среднюю зарплату в 500 долларов. Только представьте, отложив 50 долларов в месяц… Я убеждена, можно даже не спорить – 50 долларов в месяц может отложить каждый, при этом купить платьишко и что ему необходимо. Если вы 10 лет откладываете по 50 долларов, на выходе даже через 10 лет без всяких процентов у вас получается 5 тысяч долларов.
Юлия Самусенко:
Хорошо, если в эту кубышку не залезет кто-нибудь. Когда произойдет какая-то ситуация, можешь и залезть.
Анастасия Шляпо:
В страховую компанию не залезешь. Ты знаешь, накапливаешь. Очень круто страховые работают для детей. Рождается ребенок – Европа, Швейцария та же – у них как «Отче наш»: родился ребенок и сразу в страховую компанию взнос. У нас менталитет – мы страхуем машины. Мы заботимся о своих машинах и платим взносы, но никто не страхуем себя и свое будущее. Помимо этого страховые компании еще на пути сбережений действительно страхуют жизнь и здоровье. Если, не дай Бог, завтра с тобой что-то случилось, ты получаешь выплату и помощь от государства. При этом на выходе, подходя к пенсионному возрасту, ты будешь с приличнейшей суммой денег на фоне твоего сегодняшнего потребления – это круто. В жизни ты себя никак не ущемил и в то же время обеспечил.
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