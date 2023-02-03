«Просто сбросили британское ярмо». Пустовой рассказал, почему зимбабвийцы живут под санкциями

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Зимбабве и узнаем, что сами африканцы думают о белорусах. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и политический обозреватель из Зимбабве Kudzai Mutisi.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Так а что касается Зимбабве, они ждали-ждали, терпели-терпели, а потом просто скинули, сбросили с себя этот кованый сапог цивилизационного Запада. И просто выгнали всех белых плантаторов. И сейчас либералы обвиняют в том, что у них сложная ситуация, потому что они с себя сбросили ярмо белого человека, цивилизованного, эўрапейского. После европейского человека остались гостиницы… Григорий Азаренок, СТВ:

Бордели явно. Евгений Пустовой:

Я по борделям не ходил, не знаю. Григорий Азаренок:

Они, как правило, только такое оставляют. А товарищ Эммерсон, зимбабвийский батька, все это позакрывал.