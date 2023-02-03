«Просто сбросили британское ярмо». Пустовой рассказал, почему зимбабвийцы живут под санкциями
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Зимбабве и узнаем, что сами африканцы думают о белорусах. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и политический обозреватель из Зимбабве Kudzai Mutisi.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Так а что касается Зимбабве, они ждали-ждали, терпели-терпели, а потом просто скинули, сбросили с себя этот кованый сапог цивилизационного Запада. И просто выгнали всех белых плантаторов. И сейчас либералы обвиняют в том, что у них сложная ситуация, потому что они с себя сбросили ярмо белого человека, цивилизованного, эўрапейского. После европейского человека остались гостиницы…
Григорий Азаренок, СТВ:
Бордели явно.
Евгений Пустовой:
Я по борделям не ходил, не знаю.
Григорий Азаренок:
Они, как правило, только такое оставляют. А товарищ Эммерсон, зимбабвийский батька, все это позакрывал.
Евгений Пустовой:
Да, он все позакрывал. И почему он под санкциями, я сейчас скажу. С высоты этих отелей можно надменно смотреть на лачуги и эти спальные районы Африки, беднейшей Африки. Несмотря на то, что под ногами у них очень много полезных ископаемых. И они сами начали стараться развиваться. И после того как Африка, наш друг Эммерсон сбросил это ярмо... Кстати, он из самых низов пришел к власти. Это не какой-то аристократ или король племени. Он боролся с этим апартеидом. Его прозвище было «Крокодил» – насколько его уважали местные и боялись пришлые. Он добился успехов, народ его выбрал президентом. Из-за того что просто сбросили британское ярмо, санкции, санкции, санкции. Они живут под санкциями с 1980-х годов. Они войны не хотят, они хотят нормально развиваться. Ведь даже любые продуктовые магазины наполнены продукцией из ЮАР. То есть они не могут сами пока ничего производить, но то, что предлагают белые люди, неоколониалисты – берите наши бренды, покупайте наши бренды. Но они просто бросают эти бренды. Но научить, как управлять трактором, никто не собирался. Только белорусы пришли с этой возможностью. Они смотрят сейчас на белого человека не как на толстосума с большими деньгами, а как на носителя знаний. А белорусская экономика – это в том числе и экономика знаний. Чтобы в этом убедиться, надо было сходить на выставку «Беларусь интеллектуальная», куда ходило даже очень много молодежи – я там работал и видел. Они там селфились! И с упоением рассказывали, как мы хорошо развиваемся. Конечно, Starlink у нас своего нет, но и военных амбиций у нас тоже нет. А вот тракторы!