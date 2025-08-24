Белорусский прорыв в ракетостроении! Рассказываем, с чего началась разработка «Полонеза»

Самый известный и самый яркий представитель отечественного ВПК – любимица журналистов и военных – реактивная система залпового огня «Полонез». Она так органично встала на вооружение нашей и не только армии, будто пазл, которого не хватало! В 2015 году «Полонез» уже был в строю, в том числе парадном. А сейчас, 10 лет спустя, уже идет речь о его серьезной модернизации. Так, госсекретарь Совбеза заявил о том, что в «Полонезы» могут быть интегрированы технологии небезызвестного «Орешника». Но это будущее, а пока давайте в программе «Неделя» вспомним с чего и для чего начиналась наша история производства этого высокоточного оружия. Полина Королева – в теме.

Полина Королева, политический обозреватель:

Августовское поле труднопроходимое резко прерывается. По траектории полегшей травы, а также по пыли, стоящей в воздухе, можно отследить путь движения и дальнейшего развертывания белорусского комплекса «Полонез».

Создать собственную РСЗО с дальностью поражения оперативно-тактического уровня Президент поручил в 2010 году. Таковы были мировые тенденции. Американские «Хаймарсы» в городе Марджа, Афганистан. Многоствольная ракетная система (также производства США) в Ираке. Дальность поражения превышала возможности техники, которая находилась на вооружении белорусской армии.

Геннадий Козловский, начальник ракетных войск и артиллерии – начальник управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси (2015-2022 гг.):

Время сподвигло, диктовали условия обстановки, все страны имели оперативно-тактические ракетные комплексы. А у нас на тот момент на вооружении были советские «Точки» и «Смерчи» с дальностью поражения до 70 км. Анализ мировых проектов в сфере ракетостроения рабочая группа вела, опираясь на основные критерии: эффективность, стоимость, готовность стран делиться техническими решениями. Последнее важно, учитывая, что мы пошли революционным путем: ломали стереотипы, создавали комплекс в сжатые сроки. На получение компетенций с нуля попросту не было времени, за другими странами мы бы не угнались – учитывая, что в Китае пороховые технологии развивались на протяжение трех веков, в России – больше двух.

Юрий Черный, директор Завода точной электромеханики:

На тот момент самое по критерию эффективность – стоимость предложение было от китайской стороны. В том случае мы не брали ряд технических решений, чтобы пройти революционным путем, которые требуют длительного доказательства и доработки. Мы брали решения, которые уже подтверждены во многих вопросах. Учитывая то, чего не хватало на тот момент Республике Беларусь, кто готов был поделиться обучением потенциала и готов был эти технологии поставить. Чтобы вы понимали, известный комплекс «Искандер» Российской Федерации, страна его, обладая большим потенциалом, не сделала за 2-3 года. Они данный комплекс делала 15-17 лет.

В 2013 году началась конструкторская работа над «Полонезом». Завод точной электромеханики стал головным предприятием в области белорусского ракетостроения. Уже через три года были проведены первые пуски комплекса. Вместе с тем, как «Полонез» приняли на вооружение, работы ракетостроителям прибавилось. В обязательном порядке – присутствие на всех стрельбах, проведение авторского надзора, анализ возможных недочетов – все это служит основой для планов по дальнейшему совершенствованию техники.

Преимуществом «Полонеза» на старте была спутниковая навигация боевой части ракеты, полет не по дуге, а по более сложной баллистической траектории. Но военные конструкторы понимают: на всякое действие есть свое противодействие, потому и следят за милитари-трендами, потому и работают над усовершенствованием. Работа над расширением номенклатуры применяемых средств поражения продолжается. «Полонез» – мультикалиберный комплекс: могут применяться фугасная, осколочно-фугасная, осколочно-бронебойная, кассетная и бетонобойная боевые части ракеты. Сегодня рассматривают вопрос оснащения комплекса ядерными боеголовками.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Президент говорит: мы никому не угрожаем. Но то, что касается защиты нашего государства, защиты наших национальных интересов, защиты нашего народа – это стоит во главе у главы государства. И вопросы, связанные с повышением нашего могущества, обороноспособности – очень важны. На первый план выходят вопросы стратегического сдерживания, стратегического оружия. К этому относятся вопросы, связанные с ракетным производством.