Лукашенко: «День освобождения Минска стал предвестником победного 9 Мая»
В этот предпраздничный вечер накануне Дня Независимости начинаем с вопроса: а что значит быть по-настоящему суверенным, самостоятельно выбирать свой путь и идти собственной дорогой, без оглядки на тех, кто считает возможным диктовать свои условия целым странам и народам?
Ответы на эти вопросы, разумеется, с поправкой на нынешние мировые обстоятельства, на то, что Запад продолжает разыгрывать военный спектакль ценою в сотни миллиардов евро, накануне дал Президент на торжественном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эта речь вызвала аплодисменты в зале, медиасфере в экспертном сообществе.
Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
А готовы ли мы отстаивать собственный суверенитет? А готовы ли мы платить сегодня за нашу независимость? Это в нашем сознании. Это в нашем ментальном коде. Это в основах нашей государственности.
Президент сказал о главном, важном и, как всегда, злободневном.
Нашей государственности 10 веков, нашей независимости более трех десятилетий. В мировой истории такие пропорции – уникальные явления, причем белорусский исторический фундамент формирования своей государственности соизмерим с Великобританией, США, близкой Россией. Что же касается нашей независимости, то ее молодость не мешает нам быть самодостаточным актором геополитики.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В нашей стране День Независимости мы празднуем наравне с Днем Великой Победы. Потому что тогда, в самый острый период, в самый острый момент победоносного наступления Красной Армии, день освобождения Минска стал предвестником победного 9 Мая – символом возрождения белорусской земли, да и всего советского народа.
Выбор даты нашего главного государственного праздника исторически обоснован и принят сердцем каждого из нас, каждого белоруса. В этом выборе воля не только нас, современников, которые не могли поступить иначе, но наших отцов и дедов.
Читайте также:
Лукашенко: Трамп говорит одно, а они в Европе делают другое – все это сценарий
Лукашенко: независимость стоит дорого, белорусы заплатили за нее самую страшную цену
Лукашенко: Великая Отечественная война перевернула сознание всего мирового сообщества