Лукашенко: «День освобождения Минска стал предвестником победного 9 Мая»

В этот предпраздничный вечер накануне Дня Независимости начинаем с вопроса: а что значит быть по-настоящему суверенным, самостоятельно выбирать свой путь и идти собственной дорогой, без оглядки на тех, кто считает возможным диктовать свои условия целым странам и народам? Ответы на эти вопросы, разумеется, с поправкой на нынешние мировые обстоятельства, на то, что Запад продолжает разыгрывать военный спектакль ценою в сотни миллиардов евро, накануне дал Президент на торжественном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта речь вызвала аплодисменты в зале, медиасфере в экспертном сообществе.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

А готовы ли мы отстаивать собственный суверенитет? А готовы ли мы платить сегодня за нашу независимость? Это в нашем сознании. Это в нашем ментальном коде. Это в основах нашей государственности. Президент сказал о главном, важном и, как всегда, злободневном.

Нашей государственности 10 веков, нашей независимости более трех десятилетий. В мировой истории такие пропорции – уникальные явления, причем белорусский исторический фундамент формирования своей государственности соизмерим с Великобританией, США, близкой Россией. Что же касается нашей независимости, то ее молодость не мешает нам быть самодостаточным актором геополитики.