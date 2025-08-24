Харвестеры, форвардер, тягачи. «АМКОДОР» существенно обновил линейку лесной техники

Александр Лукашенко неоднократно обращал внимание на проблемы «АМКОДОРа». Менять положение дел на предприятии направили министра промышленности. Возможно, именно погоня за многообразием, широтой линейки и сыграла злую шутку с прежним руководством, приведя к сложившемуся кризису, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Мы идем к тому, что он абсолютно не уступает и не будет уступать по качеству. Он даже дешевле зарубежного аналога.

Харвестер нового поколения от отечественного машиностроителя. Еще выше производительность и надежность. Апгрейд машины существенный. Мощность ее двигателя 330 л.с. против 180 л.с. предыдущей версии. Услышали и запросы потребителей. В кабине оператора теперь намного просторнее.

Дмитрий Мамчик, первый заместитель генерального директора – директор по производству ООО «АМКОДОР-ЛЕСМАШ» – управляющая компания холдинга»:

Улучшилось качество работы в кабине самого оператора, комфорт, условия работы, увеличились условия эксплуатации самой машины, повысилась ее надежность. Всего на предприятии выпускают 12 моделей лесозаготовительных машин. Здесь удается в полном объеме закрывать потребности лесной отрасли страны в части лесозаготовки.

Этот завод полного цикла. Все работы выполняются исключительно в этих цехах. От производства отдельных запчастей до конечного выпуска всей машины. Обварка конструкции, механическая обработка, очистка, покраска, узловая сборка. Это далеко не все производственные этапы. К примеру, чтобы изготовить одну деталь, она проходит около 30 операций. Пока лесомашины полностью белорусскими назвать не совсем правильно, но уровень локализации с выпуском каждой новой модели растет. К примеру, последняя обзавелась отечественными манипуляторами, мостами, светотехникой и пультами управления.

Дмитрий Мамчик:

У нас остались определенные вопросы по импорту. Однако думаю, что в ближайшем будущем после окончания всего цикла модернизации мы эти проблемы устраним. Импортозамещению особое внимание. От наших машиностроителей ждут продукт на 100 % белорусский. Эту задачу поставил Президент и в очередной раз напомнил на неделе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Чтобы не зависеть от европейских поставщиков комплектующих, нужны собственные разработки и рост локализации. Стремиться нужно к 100 %.

На сегодня основной потребитель лесомашин – предприятия Министерства лесного хозяйства. В руках работников этой отрасли больше полутысячи харвестеров, форвардеров и тягачей. Коллаборация тесная. Каждая новая модель проходит опытную эксплуатацию, только потом стартует серийное производство.

Сергей Горбатенко, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ООО «АМКОДОР-ЛЕСМАШ» – управляющая компания холдинга»:

В рамках рабочей группы продолжаем сотрудничество и в развитии нашей товарной линейки: создание новых машин, модернизация, улучшение качества, улучшение каких-то свойств данной машины. Выслушиваем нашего потребителя, на которого ориентируемся.

Могилевская область. Здесь продолжают разбирать лесные завалы после мощного июльского урагана. За рулем харвестера Алексей Рудько. За 9 лет работы в зеленой отрасли сменил уже третий белорусский лесозаготовительный комбайн. Признается, что этот намного эффективнее предыдущих версий. Алексей Рудько, машинист лесозаготовительной машины Могилевского лесхоза:

Если сравнивать его с предыдущими версиями, то это такой более удачный. Он хорошо себя показал как на сплошных санитарных, так и на буреломных. – А удачный в чем?

– Предыдущий слабее был, что касаемо стволов, не так сильно тянул их, не так приподнимал. И по головке: более защищенная, нет такого, чтобы веточкой отломало что-нибудь.

За 12-часовую смену Алексей Рудько вместе со своим железным напарником заготавливает около 140 кубов древесины. А вот бригада лесозаготовителей без техники за это же время вырубит лишь 50 кубов. Да и принцип работы лесного комбайна крайне прост.