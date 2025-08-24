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«Были коллапсы, но такого – нет». Что происходит на границе Беларуси и Польши?

24 августа 2025 17:18
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Транспортный поток в Польшу продолжает расти. По информации Госпогранкомитета, очередь только из легковых автомобилей за месяц выросла в 13 раз. Несмотря на огромное количество транспорта, сопредельная сторона работает на треть возможностей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Были коллапсы, но такого – нет». Что происходит на границе Беларуси и Польши?-2

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Единственный открытый для пассажирского транспорта на белорусско-польской границе пункт пропуска «Брест» в этот летний сезон бьет очередные антирекорды. Более 4,5 тысячи автомобилей и 115 автобусов. Вот так люди ждут возможности проехать.

«Были коллапсы, но такого – нет». Что происходит на границе Беларуси и Польши?-4

Нет, не технических сбой и не коллапс или кризис. Установка для польских служб, не иначе, – работать на треть своих возможностей. Вместо гарантированной пропускной способности 70 автомобилей в час проходит едва ли 20. Счетчик электронной очереди прибавляет на полсотни авто в сутки. Ожидание сводится к неделе, а то и того больше.

«Были коллапсы, но такого – нет». Что происходит на границе Беларуси и Польши?-6

8 дней и 12 минут, если быть точной. И мы попали ровно на день рождения моего сына. Сегодня у него день рождения. Я первый раз вообще в жизни пересекаю границу на машине. И вот так вот «удачно».

«Были коллапсы, но такого – нет». Что происходит на границе Беларуси и Польши?-8

В 13 раз разрослась очередь по сравнению с июлем, констатируют белорусские пограничники. Среди объективных причин – транзитный поток, который в сезон отпусков выше в обе стороны. Политологи называют также одной из возможных причин подготовку Польши к военным учениям «Железный защитник» у границ. Нежелательно для посторонних глаз движение техники.

«Были коллапсы, но такого – нет». Что происходит на границе Беларуси и Польши?-10

Сергей Дмитриев, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Следует отметить, к сожалению, неритмичную работу сопредельной стороны. Так, в течение каждых суток мы фиксируем как минимум несколько часов, когда польская сторона либо совершенно не принимает на свою сторону транспортные средства, либо принимает их в существенно меньшем объеме, чем это предполагается в соответствии с международными заключенными соглашениями.

Спасает «Брест» от коллапса электронная очередь. За год работы система доказала на практике свою эффективность. Свыше 4,5 тысячи автомобилей остаются незаметными для города.

«Были коллапсы, но такого – нет». Что происходит на границе Беларуси и Польши?-12

Алексей Данилюк, начальник таможенного поста «Варшавский мост»:
Гражданин приезжает в зону ожидания, регистрируется, ему присваивается номер, и он может спланировать свое время и прибыть в пункт пропуска по уведомлению. Да, коллапс с автобусами, этот вопрос еще пока не решен. Дело в том, что автобусы освобождаются от регистрации в зоне ожидания, поэтому сложно проконтролировать, они идут по расписанию.

«Были коллапсы, но такого – нет». Что происходит на границе Беларуси и Польши?-14

Кристина Протосовицкая:
Это хвост каравана автобусов в километре от пункта пропуска. Очередь растянулась по всему Варшавскому шоссе и завернула на Берестейское. Такого, конечно, раньше не бывало. Замечаем автобусы польских перевозчиков. Ну что ж, теряют время и деньги. Впрочем, кажется, им не привыкать, как и белорусам, к такому польскому рецепту уникального гостеприимства. 

Антирекорд – 115 автобусов. Время ожидания примерно 48 часов.

«Были коллапсы, но такого – нет». Что происходит на границе Беларуси и Польши?-16

Маршрут «Брест – Лодзь». Должен был приехать к 4 часам, а только границу проходим уже 30 часов. Помаленьку работают, а почему, я не знаю. 

«Были коллапсы, но такого – нет». Что происходит на границе Беларуси и Польши?-18

Были коллапсы, но такого не было.

«Были коллапсы, но такого – нет». Что происходит на границе Беларуси и Польши?-20

Это все не от перевозчиков зависит. Непосредственно от границы.

«Были коллапсы, но такого – нет». Что происходит на границе Беларуси и Польши?-22

Каждый раз по-разному. Тут все зависит: праздники, еще что-то, какие-то нюансы.

«Были коллапсы, но такого – нет». Что происходит на границе Беларуси и Польши?-24

Мы уже должны быть в транзитном отеле, а завтра должны быть в Вене. В Вене, в Австрии.

«Были коллапсы, но такого – нет». Что происходит на границе Беларуси и Польши?-26

– За людей нас не считают, понимаете? Сутки простояли, и вот только идем. Это вообще кошмар.
– А где вы пережидали?
– В автобусе ночевали.
– Вам разрешили перейти в ближайший автобус?
– Да. 

Там, где закрываются двери, непременно открываются окна или, что в нашем случае, форточки возможностей, чтобы сократить время ожидания.

«Были коллапсы, но такого – нет». Что происходит на границе Беларуси и Польши?-28

Роман Пранович, заместитель генерального директора «Минсктранс»:
При условии наличия свободных мест во впереди стоящих автобусах пассажиры имеют возможность из последующих автобусов, имея билеты на рейсы нашего предприятия, осуществить пересадку в автобус, который ближе в очереди к заезду на границе. 

Для того чтобы исключить какие-то возможности манипуляции, отдавать на откуп, на решение водителей, мы определились с четким алгоритмом, кого пересаживаем в первую очередь, во вторую, в третью и так далее. Все это будет положено на бумагу, все это будет доведено до сведения каждого водителя и до сведения пассажиров, чтобы все было прозрачно.

Приоритет – пассажирам с авиабилетами, беременным женщинам и с детьми до 6 лет, а также пожилым.

Подробности в видеоматериале.

# Очереди на границе Беларуси # Международная политика # Кристина Протосовицкая

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