«Были коллапсы, но такого – нет». Что происходит на границе Беларуси и Польши?

Транспортный поток в Польшу продолжает расти. По информации Госпогранкомитета, очередь только из легковых автомобилей за месяц выросла в 13 раз. Несмотря на огромное количество транспорта, сопредельная сторона работает на треть возможностей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Единственный открытый для пассажирского транспорта на белорусско-польской границе пункт пропуска «Брест» в этот летний сезон бьет очередные антирекорды. Более 4,5 тысячи автомобилей и 115 автобусов. Вот так люди ждут возможности проехать.

Нет, не технических сбой и не коллапс или кризис. Установка для польских служб, не иначе, – работать на треть своих возможностей. Вместо гарантированной пропускной способности 70 автомобилей в час проходит едва ли 20. Счетчик электронной очереди прибавляет на полсотни авто в сутки. Ожидание сводится к неделе, а то и того больше.

8 дней и 12 минут, если быть точной. И мы попали ровно на день рождения моего сына. Сегодня у него день рождения. Я первый раз вообще в жизни пересекаю границу на машине. И вот так вот «удачно».

В 13 раз разрослась очередь по сравнению с июлем, констатируют белорусские пограничники. Среди объективных причин – транзитный поток, который в сезон отпусков выше в обе стороны. Политологи называют также одной из возможных причин подготовку Польши к военным учениям «Железный защитник» у границ. Нежелательно для посторонних глаз движение техники.

Сергей Дмитриев, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Следует отметить, к сожалению, неритмичную работу сопредельной стороны. Так, в течение каждых суток мы фиксируем как минимум несколько часов, когда польская сторона либо совершенно не принимает на свою сторону транспортные средства, либо принимает их в существенно меньшем объеме, чем это предполагается в соответствии с международными заключенными соглашениями. Спасает «Брест» от коллапса электронная очередь. За год работы система доказала на практике свою эффективность. Свыше 4,5 тысячи автомобилей остаются незаметными для города.

Алексей Данилюк, начальник таможенного поста «Варшавский мост»:

Гражданин приезжает в зону ожидания, регистрируется, ему присваивается номер, и он может спланировать свое время и прибыть в пункт пропуска по уведомлению. Да, коллапс с автобусами, этот вопрос еще пока не решен. Дело в том, что автобусы освобождаются от регистрации в зоне ожидания, поэтому сложно проконтролировать, они идут по расписанию.

Кристина Протосовицкая:

Это хвост каравана автобусов в километре от пункта пропуска. Очередь растянулась по всему Варшавскому шоссе и завернула на Берестейское. Такого, конечно, раньше не бывало. Замечаем автобусы польских перевозчиков. Ну что ж, теряют время и деньги. Впрочем, кажется, им не привыкать, как и белорусам, к такому польскому рецепту уникального гостеприимства. Антирекорд – 115 автобусов. Время ожидания примерно 48 часов.

Маршрут «Брест – Лодзь». Должен был приехать к 4 часам, а только границу проходим уже 30 часов. Помаленьку работают, а почему, я не знаю.

Были коллапсы, но такого не было.

Это все не от перевозчиков зависит. Непосредственно от границы.

Каждый раз по-разному. Тут все зависит: праздники, еще что-то, какие-то нюансы.

Мы уже должны быть в транзитном отеле, а завтра должны быть в Вене. В Вене, в Австрии.

– За людей нас не считают, понимаете? Сутки простояли, и вот только идем. Это вообще кошмар.

– А где вы пережидали?

– В автобусе ночевали.

– Вам разрешили перейти в ближайший автобус?

– Да. Там, где закрываются двери, непременно открываются окна или, что в нашем случае, форточки возможностей, чтобы сократить время ожидания.