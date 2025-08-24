Будем ли с яблоками? Узнали, как весенние заморозки повлияли на белорусский урожай

Погода подбрасывает работы одним – это про лесников. И отбирает у других – это о тех, кто работает на земле и из-за весенних заморозков не досчитается урожая, например, яблок. В Брестской области, как говорили раньше, потеряли 30 %. Но это не критично. И как будто уже забыто, особенно после инфоистерики насчет картошки. Но вернемся к яблоку. В целом страна без полезного фрукта не останется. Виолетта Шаблинская в программе «Неделя» на СТВ ответственно заявляет, потому как проехала по государственным и частным подворьям.

Весенние заморозки проверили на прочность плодовые сады по всей Беларуси. Капризы природы стали общей проблемой и для государственных, и для частных хозяйств. Первой локацией, где погода негативно сказалась на урожае, стала плантация агрокомбината «Ждановичи» площадью 180 гектаров. В саду яблоки на любой вкус и цвет: «Джонаголд», «Айдаред», «Белорусское сладкое», «Антоновка». Потери есть, но они не критичны. Наибольшее влияние погодных условий испытал сорт «Алеся», один из самых популярных среди яблок. Тем не менее работа в саду кипит и результат налицо.

Александр Болдисов, начальник цеха садоводства агрокомбината «Ждановичи»:

Закончили уже уборку более ранних сортов – это «Эрли Женева» и «Юбиляр». На сегодняшний день собрано пока 25 тонн, могу сказать, что урожай есть и он неплохой, надеемся собрать 1200 – 1300 тонн яблок.

Плодовые с этого сада в основном попадают на прилавки торговых сетей столицы. Свежие витамины доступны каждому.