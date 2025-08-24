Свыше 154 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала года

С начала 2025 года более 154 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу. И мы не всегда физически можем удовлетворить спрос, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Гостиницы забиты, но всегда ли их качество приемлемо? И самое главное: в полной ли мере мы используем свой потенциал? Очевидно, туризм может быть куда более доходным. По этому поводу пришло время принимать решение.
Глава государства заслушал мнение членов правительства на сей счет. Предложено создать Национальное агентство по туризму и напрямую подчинить его правительству, а Минспорта оставить ответственным только за спорт.
Совмин планирует повысить качество туристических услуг.
Первый вице-премьер считает, что все управленческие ресурсы необходимо сконцентрировать в одном центре принятия решений, чтобы координировать десятки отраслей, обеспечивать экспортный рост и стимулировать инвестиции в этой сфере.