Свыше 154 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала года

С начала 2025 года более 154 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу. И мы не всегда физически можем удовлетворить спрос, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Гостиницы забиты, но всегда ли их качество приемлемо? И самое главное: в полной ли мере мы используем свой потенциал? Очевидно, туризм может быть куда более доходным. По этому поводу пришло время принимать решение.