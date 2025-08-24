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Свыше 154 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала года

24 августа 2025 17:22
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С начала 2025 года более 154 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу. И мы не всегда физически можем удовлетворить спрос, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Гостиницы забиты, но всегда ли их качество приемлемо? И самое главное: в полной ли мере мы используем свой потенциал? Очевидно, туризм может быть куда более доходным. По этому поводу пришло время принимать решение.

Свыше 154 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала года-2

Глава государства заслушал мнение членов правительства на сей счет. Предложено создать Национальное агентство по туризму и напрямую подчинить его правительству, а Минспорта оставить ответственным только за спорт.

Совмин планирует повысить качество туристических услуг.

Первый вице-премьер считает, что все управленческие ресурсы необходимо сконцентрировать в одном центре принятия решений, чтобы координировать десятки отраслей, обеспечивать экспортный рост и стимулировать инвестиции в этой сфере.

# Туризм

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