Чем живёт женский пляжный волейбол в Беларуси? Интервью со спортсменками

Женский пляжный волейбол – это вам не на солнышке загорать. Куда готовятся наши девушки и какие у них планы, разузнали в студии «Спорттаймера».

Юлия Силипицкая, СТВ:

Волейбол – это игра или это профессия?

Ольга Абраменко, игрок женской национальной команды по пляжному волейболу:

Все-таки это игра, любимое дело, которое стало профессией со временем.

Юлия Силипицкая:

Как ты полюбила этот волейбол? Папа – волейболист, один брат – волейболист, второй брат – волейболист. Ну это же просто каторга, хочется же поиграть в Барби?!

Ольга Абраменко:

Нет, в волейбол тоже хорошо играть.

Юлия Силипицкая:

Где твое детство прошло?

Ольга Абраменко:

Папа меня на тренировки часто брал. Во втором классе я пошла, он набрал девочек моего возраста. До этого он тренировал моих братьев как раз таки.

Юлия Силипицкая:

А сложно тренироваться у своего папы?

Ольга Абраменко:

Бывает сложно. Наверное, что он ожидает от меня большего.