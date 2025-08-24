Чем живёт женский пляжный волейбол в Беларуси? Интервью со спортсменками

Женский пляжный волейбол – это вам не на солнышке загорать. Куда готовятся наши девушки и какие у них планы, разузнали в студии «Спорттаймера».
Женский пляжный волейбол – это вам не на солнышке загорать. Куда готовятся наши девушки и какие у них планы, разузнали в студии «Спорттаймера».
Юлия Силипицкая, СТВ:
Волейбол – это игра или это профессия?
Ольга Абраменко, игрок женской национальной команды по пляжному волейболу:
Все-таки это игра, любимое дело, которое стало профессией со временем.
Юлия Силипицкая:
Как ты полюбила этот волейбол? Папа – волейболист, один брат – волейболист, второй брат – волейболист. Ну это же просто каторга, хочется же поиграть в Барби?!
Ольга Абраменко:
Нет, в волейбол тоже хорошо играть.
Юлия Силипицкая:
Где твое детство прошло?
Ольга Абраменко:
Папа меня на тренировки часто брал. Во втором классе я пошла, он набрал девочек моего возраста. До этого он тренировал моих братьев как раз таки.
Юлия Силипицкая:
А сложно тренироваться у своего папы?
Ольга Абраменко:
Бывает сложно. Наверное, что он ожидает от меня большего.
Юлия Силипицкая:
А когда пришла идея играть в пляжный волейбол?
Надежда Тишкова, игрок женской национальной команды по пляжному волейболу:
В пляжный волейбол мы играем с 2019 года. Нашим первым соревнованием был «Солнечный мяч», который сейчас очень популяризируют, очень много детей выступают по сравнению с нашим временем. Сейчас намного больше.
Юлия Силипицкая:
А куда сейчас готовитесь?
Надежда Тишкова:
Сейчас у нас пройдет Кубок Победы в Минске. Международный турнир, будут участвовать лучшие пары российского и белорусского чемпионата.
Юлия Силипицкая:
А вы себе какую-то цель поставили?
Надежда Тишкова:
У нас всегда цель – побеждать.
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