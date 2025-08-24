Выстраивая отношения с соседями по планете, мы руководствуемся единственным принципом – открыты к диалогу со всеми, кто настроен на конструктив в отношении нас. Мы хорошо понимаем и знаем свое место, свои возможности, нюансы своего географического положения. Непросто нам во многом из-за наших соседей. Западные самым наглым образом препятствуют элементарному свободному перемещению. Коллапс на польском и литовском направлении, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

По данным ГПК, польские контрольные службы замедлили оформление, снизив выполнение суточной нормы пропуска легковушек с 37 % до 31 %. Итальянская забастовка? В гигантских очередях и автобусы, а в них люди, но кто об этом думает?!

Литовцы и вовсе спровоцировали отмену автобусных рейсов. Официально заявляют, что это не связано ни с военными учениями, которые проходят в граничащем с Беларусью Варенском районе, ни с приближающимися совместными учениями России и Беларуси «Запад». Объяснение озвучили следующее: что количество автобусов, пересекающих белорусско-литовскую границу, превышало установленный лимит.

Латвия ужесточает правила въезда в страну: с 1 сентября гражданам третьих стран (кроме обладателей ВНЖ) необходимо за двое суток до поездки заполнить электронную анкету и указать цель визита, срок пребывания, маршрут, место работы, а также другую информацию о себе и своих родственниках. Штраф за предоставление ложных сведений – 2 тысячи евро.