Психолог об отношениях Беларуси и Ирана: есть у нас нечто общее – это ценность личных границ и чуткость к границам другого
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Если и есть в политике дружба, она представляет собой сотрудничество. По аналогии межличностных отношений, страны может объединять в чем-то созвучный опыт, общие интересы, схожие ценности и ведущие принципы. Не разъединит нас разница двух культур, если мы в фундаментальных вопросах похожи. Эта хорошая база к тому, чтобы выстроить прочный союз. При готовности и желании.
Ведь развитие нормальных, психологически адекватных, зрелых отношений начинается с принятия того, что другой человек может быть в чем-то другим. По-своему уникальным и на нас не похожим. Не получится равноправной дружбы, если нет к самобытности уважения.
«У каждого народа есть свои ценности, которые вытекают из его культуры, образа жизни, воспитания, религии, и с этими ценностями надо считаться. Именно в этом залог мирного сосуществования. Там, где об этом забывают, начинаются войны», – подчеркнул Александр Лукашенко при переговорах с президентом Ирана.
И тем самым обозначил позицию Беларуси в политической дружбе с другими странами. На языке символизма доступного и понятного в культуре иранцев еще раз обозначил свое отношением ним: «Старая иранская пословица гласит: друг – это божья милость. И я верю, что приехал к друзьям!»
Алена Дзиодзина:
Национальная самобытность у белорусов во многом иная, чем характерно культуре Ирана. Однако есть у нас нечто базисно общее, принципиально необходимое для развития эффективных отношений между нашими странами – это ценность личных границ и чуткость к границам другого.
За стремление сохранять справедливый баланс Ирану и нам пришлось хлебнуть зарубежных санкций. У них и у нас по опыту знают, что давление Запада в этой форме отнюдь не означает конец. Схожий опыт добавил в отношения наших стран понимания: мы оказались созвучны в восприятии санкций, представляя их вмешательство в нашу жизнь как новый веер возможностей. И в представлениях о балансе свободы остались так же близки.
Немаловажной оказалась деталь, что уровень отношений двух стран – это, как правило, встреча двух личностей. Обычно много зависит еще и от тех, кто конкретно стоит у истоков: окажутся ли представители государств так же созвучны друг другу психологически.
Алена Дзиодзина:
У персов вот, например, особенно ценится слово. Если уж дал, то нужно исполнить. Последовательность белорусского лидера там на словах и в поступках была оценена.
«Я читал историю вашей карьеры и заметил, что вы являетесь хорошим исполнительным директором. Хорошо руководите работой», – подчеркнул первый вице-президент Ирана то, что лично в нем вызывает доверие в сотрудничестве с Беларусью.
Отношение иранского правительства к нашему президенту выражалось в формате происходящих встреч на высоком уровне и проявилось в итогах самой поездки.
«Мы о многом договорились. В общем объеме я могу оценить нынешний визит, если мы реализуем все наши договоренности, в рамках 100 миллионов долларов», – рассказал Александр Лукашенко в конце своего визита.
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