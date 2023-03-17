Психолог об отношениях Беларуси и Ирана: есть у нас нечто общее – это ценность личных границ и чуткость к границам другого

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Если и есть в политике дружба, она представляет собой сотрудничество. По аналогии межличностных отношений, страны может объединять в чем-то созвучный опыт, общие интересы, схожие ценности и ведущие принципы. Не разъединит нас разница двух культур, если мы в фундаментальных вопросах похожи. Эта хорошая база к тому, чтобы выстроить прочный союз. При готовности и желании.

Ведь развитие нормальных, психологически адекватных, зрелых отношений начинается с принятия того, что другой человек может быть в чем-то другим. По-своему уникальным и на нас не похожим. Не получится равноправной дружбы, если нет к самобытности уважения.

«У каждого народа есть свои ценности, которые вытекают из его культуры, образа жизни, воспитания, религии, и с этими ценностями надо считаться. Именно в этом залог мирного сосуществования. Там, где об этом забывают, начинаются войны», – подчеркнул Александр Лукашенко при переговорах с президентом Ирана.

И тем самым обозначил позицию Беларуси в политической дружбе с другими странами. На языке символизма доступного и понятного в культуре иранцев еще раз обозначил свое отношением ним: «Старая иранская пословица гласит: друг – это божья милость. И я верю, что приехал к друзьям!»