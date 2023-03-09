«Ни с нашей страной, ни с белорусским лидером никто не желает дружить». Почему это не так, рассказала психолог

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Когда в социуме пытаются оттолкнуть от человека всех остальных, то нередко вокруг его имени делают попытки создавать миф, что якобы с ним больше никто не хочет дружить. Так, наполняя ложными представлениями информационное поле, пробуют понижать чей-либо социальный статус. К подобной модели поведения прибегают порой и политики в мире, когда лидера страны и его государство принимаются окружать отрицательными образами. В отношении Беларуси и нашего Президента часть зарубежных стран пробует провернуть то же самое. Оттого в информационном пространстве пытаются Беларусь и его «изолировать». Якобы в политической плоскости ни с нашей страной, ни с белорусским лидером никто не желает дружить, хотя поистине это не так. Последние командировки нашего Президента это доказывают. Впрочем, как и столь пристальное внимание коллективного зарубежья к его фигуре. Ведь, если бы политический статус Александра Лукашенко был действительно незначителен, то зачем вообще про него разговаривать? А так это и сопутствующее поведение зарубежных вбросов подтверждает, что и там оценили уровень влияния белорусского Президента на мировую политику. И с позиции перспективы его влияние кому-то не нравится.