«Ни с нашей страной, ни с белорусским лидером никто не желает дружить». Почему это не так, рассказала психолог
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Когда в социуме пытаются оттолкнуть от человека всех остальных, то нередко вокруг его имени делают попытки создавать миф, что якобы с ним больше никто не хочет дружить. Так, наполняя ложными представлениями информационное поле, пробуют понижать чей-либо социальный статус. К подобной модели поведения прибегают порой и политики в мире, когда лидера страны и его государство принимаются окружать отрицательными образами.
В отношении Беларуси и нашего Президента часть зарубежных стран пробует провернуть то же самое. Оттого в информационном пространстве пытаются Беларусь и его «изолировать». Якобы в политической плоскости ни с нашей страной, ни с белорусским лидером никто не желает дружить, хотя поистине это не так. Последние командировки нашего Президента это доказывают.
Впрочем, как и столь пристальное внимание коллективного зарубежья к его фигуре. Ведь, если бы политический статус Александра Лукашенко был действительно незначителен, то зачем вообще про него разговаривать? А так это и сопутствующее поведение зарубежных вбросов подтверждает, что и там оценили уровень влияния белорусского Президента на мировую политику. И с позиции перспективы его влияние кому-то не нравится.
Алена Дзиодзина:
Замолчали итоги визита в Африку, пытались «перебить» командировку в Китай, распространяя неправду про взрыв на аэродроме Мачулищи и якобы пострадавший там самолет. Это было как раз накануне поездки, чтоб к встрече главы государства с китайским лидером миф успел разрастись. И в социально-политическом пространстве не обратили внимание на его реальный политический статус. Ведь даже форма, в которой принимали белорусского Президента в Китае, говорит о том, что вообще-то он очень высок.
Пусть и выражалось это на языке протокола, для представителей великой и сильной державы наш Президент – это друг. Александра Лукашенко встречали в Пекине, как обычно принимают гостей на самом почетном уровне. И несмотря на характерную для Китая педантичность в соблюдении протокола переговоров, диалог нашего Президента с Си Цзиньпином длился в два раза дольше. Это говорит лишь о том, что содержание разговора оказалось более значимым, чем формальная сторона. В психологии отношений такая деталь показательна.
Не должны были заметить в западном сообществе и ценности, что объединяют Беларусь с современным Китаем. Ведь на их фоне западный мир во многом начинает смотреться невыгодно. На понятном для них языке картинок, где пока Си Цзиньпин с Лукашенко заключают перспективные соглашения, американцы, например, «гоняют шары». Или выражают обеспокоенность в информационном пространстве, что визит белорусского лидера может повлиять на укрепление связей между КНР и Россией.
Алена Дзиодзина:
Поистине же отношения Беларуси с Китаем в долгосрочной перспективе делают наши страны еще более влиятельным и конкурентоспособным союзом на политической арене. В сценарии некоторых западных игроков ни Китай, ни такой Лукашенко не нужен. Вдруг кто-то из нынешних американских союзников примет решение с нами дружить?! По аналогии. Ведь даже на языке символизма визит белорусского Президента в Китай сообщает, что гегемония в прошлом и лидер в мире уже не единственный.
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