Финалистки «Мисс Минск»: у нас настоящие будни принцесс, нет – королев

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – финалистки конкурса «Мисс Минск – 2023» Анна Шестакова и Анастасия Вереник.
Александр Меженный, ведущий:
Как вам будни, полные света софитов, камер, фотоаппаратов, папарацци?
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – финалистки конкурса «Мисс Минск – 2023» Анна Шестакова и Анастасия Вереник.
Александр Меженный, ведущий:
Как вам будни, полные света софитов, камер, фотоаппаратов, папарацци?
Анастасия Вереник, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2023»:
Это настоящие будни принцессы. Просыпаемся мы рано, но это не составляет никаких трудностей. Все очень нравится – гримеры, студия, макияж каждый день, наряды, прически. Просыпаешься, выбираешь, в чем же сегодня быть красивой.
Александр Меженный:
Тяжелая жизнь…
Анна Шестакова, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2023»:
Я бы поспорила с Настей насчет принцесс. Это настоящее утро королев. Безусловно, сложно быть всегда готовой, но аппетит приходит во время еды.
Александр Меженный:
То есть вы за сытный завтрак?
Анна Шестакова:
Завтракать, к сожалению, не успеваю. Все на ходу, потому что постоянные занятия, постоянно какие-то передвижения. Но все очень здорово.
Алена Ланская, ведущая:
А что самое сложно в репетиционном процессе?
Анна Шестакова:
Некоторые моменты с постановкой дефиле, потому что приходится очень быстро думать, включаться в работу. Но в это втягиваешься.
Александр Меженный:
Полагаю, что ближе к финалу, 24 марта состоится это мега-шоу, вы предстанете во всей красе.
Алена Ланская:
Приоткройте тайну. Какие образы будут?
Анна Шестакова:
Выходов будет пять. Все будут очень яркие, разные, местами даже неожиданные. Конечно же, все ждут дефиле в купальниках. Очень волнительно.
Алена Ланская:
Вы ходите в тренажерный зал, занимаетесь, следите за питанием?
Анастасия Вереник:
Самое сложное – это не есть сладкое. Не репетиции, не часовое пребывание на каблуках, не тонны макияжа, а именно не есть шоколад, сладкое. Мне тяжело.
Алена Ланская:
А что вы тогда кушаете?
Анастасия Вереник:
Фрукты.
Александр Меженный:
Я дефиле не так жду. Я ждал творческого конкурса, а мне сказали, что его не будет. Поэтому я всегда прошу девушек во время эфира как-нибудь себя творчески самовыразить.
Что вы сделаете для нашего любимого города, страны, когда станете победительницами этого конкурса?
Анна Шестакова:
Очень хочется поднять вопрос о сохранности зеленых насаждений нашего города. Что-то, связанное с защитой прав животных.
Анастасия Вереник:
Как писал Достоевский, «красота спасет мир». В Республике Беларусь 2023 год объявлен Годом мира и созидания. Своим участием я бы хотела внести вклад в укрепление этих идей в обществе.
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