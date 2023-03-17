Прямой эфир

Финалистки «Мисс Минск»: у нас настоящие будни принцесс, нет – королев

17 марта 2023 08:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – финалистки конкурса «Мисс Минск – 2023» Анна Шестакова и Анастасия Вереник.

Александр Меженный, ведущий:
Как вам будни, полные света софитов, камер, фотоаппаратов, папарацци?

Это настоящее утро королев

Финалистки «Мисс Минск»: у нас настоящие будни принцесс, нет – королев-1

Анастасия Вереник, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2023»:
Это настоящие будни принцессы. Просыпаемся мы рано, но это не составляет никаких трудностей. Все очень нравится – гримеры, студия, макияж каждый день, наряды, прически. Просыпаешься, выбираешь, в чем же сегодня быть красивой.

Александр Меженный:
Тяжелая жизнь…

Финалистки «Мисс Минск»: у нас настоящие будни принцесс, нет – королев-4

Анна Шестакова, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2023»:
Я бы поспорила с Настей насчет принцесс. Это настоящее утро королев. Безусловно, сложно быть всегда готовой, но аппетит приходит во время еды.

Александр Меженный:
То есть вы за сытный завтрак?

Анна Шестакова:
Завтракать, к сожалению, не успеваю. Все на ходу, потому что постоянные занятия, постоянно какие-то передвижения. Но все очень здорово.

Алена Ланская, ведущая:
А что самое сложно в репетиционном процессе?

Самое сложное – это не есть сладкое

Финалистки «Мисс Минск»: у нас настоящие будни принцесс, нет – королев-7

Анна Шестакова:
Некоторые моменты с постановкой дефиле, потому что приходится очень быстро думать, включаться в работу. Но в это втягиваешься.

Александр Меженный:
Полагаю, что ближе к финалу, 24 марта состоится это мега-шоу, вы предстанете во всей красе.

Алена Ланская:
Приоткройте тайну. Какие образы будут?

Анна Шестакова:
Выходов будет пять. Все будут очень яркие, разные, местами даже неожиданные. Конечно же, все ждут дефиле в купальниках. Очень волнительно.

Финалистки «Мисс Минск»: у нас настоящие будни принцесс, нет – королев-10

Алена Ланская:
Вы ходите в тренажерный зал, занимаетесь, следите за питанием?

Анастасия Вереник:
Самое сложное – это не есть сладкое. Не репетиции, не часовое пребывание на каблуках, не тонны макияжа, а именно не есть шоколад, сладкое. Мне тяжело.

Алена Ланская:
А что вы тогда кушаете?

Анастасия Вереник:
Фрукты.

Александр Меженный:
Я дефиле не так жду. Я ждал творческого конкурса, а мне сказали, что его не будет. Поэтому я всегда прошу девушек во время эфира как-нибудь себя творчески самовыразить.

Что вы сделаете для нашего любимого города, страны, когда станете победительницами этого конкурса?

Что финалистки готовы сделать для Минска в случае победы в конкурсе?

Финалистки «Мисс Минск»: у нас настоящие будни принцесс, нет – королев-13

Анна Шестакова:
Очень хочется поднять вопрос о сохранности зеленых насаждений нашего города. Что-то, связанное с защитой прав животных.

Анастасия Вереник:
Как писал Достоевский, «красота спасет мир». В Республике Беларусь 2023 год объявлен Годом мира и созидания. Своим участием я бы хотела внести вклад в укрепление этих идей в обществе.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Конкурс красоты # общество # Александр Меженный # Алёна Ланская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
17 марта суд огласит приговор по делу TUT.BY
17 марта 2023 08:46

17 марта суд огласит приговор по делу TUT.BY

«Это новое поколение белорусов». Дмитрий Басков встретился с учащимися минской гимназии
17 марта 2023 08:19

«Это новое поколение белорусов». Дмитрий Басков встретился с учащимися минской гимназии

Президент поздравил Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане с 30-летием
17 марта 2023 08:15

Президент поздравил Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане с 30-летием