Финалистки «Мисс Минск»: у нас настоящие будни принцесс, нет – королев

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – финалистки конкурса «Мисс Минск – 2023» Анна Шестакова и Анастасия Вереник. Александр Меженный, ведущий:

Как вам будни, полные света софитов, камер, фотоаппаратов, папарацци? Это настоящее утро королев

Анастасия Вереник, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2023»:

Это настоящие будни принцессы. Просыпаемся мы рано, но это не составляет никаких трудностей. Все очень нравится – гримеры, студия, макияж каждый день, наряды, прически. Просыпаешься, выбираешь, в чем же сегодня быть красивой. Александр Меженный:

Тяжелая жизнь…

Анна Шестакова, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2023»:

Я бы поспорила с Настей насчет принцесс. Это настоящее утро королев. Безусловно, сложно быть всегда готовой, но аппетит приходит во время еды. Александр Меженный:

То есть вы за сытный завтрак? Анна Шестакова:

Завтракать, к сожалению, не успеваю. Все на ходу, потому что постоянные занятия, постоянно какие-то передвижения. Но все очень здорово. Алена Ланская, ведущая:

А что самое сложно в репетиционном процессе? Самое сложное – это не есть сладкое

Анна Шестакова:

Некоторые моменты с постановкой дефиле, потому что приходится очень быстро думать, включаться в работу. Но в это втягиваешься. Александр Меженный:

Полагаю, что ближе к финалу, 24 марта состоится это мега-шоу, вы предстанете во всей красе. Алена Ланская:

Приоткройте тайну. Какие образы будут? Анна Шестакова:

Выходов будет пять. Все будут очень яркие, разные, местами даже неожиданные. Конечно же, все ждут дефиле в купальниках. Очень волнительно.

Алена Ланская:

Вы ходите в тренажерный зал, занимаетесь, следите за питанием? Анастасия Вереник:

Самое сложное – это не есть сладкое. Не репетиции, не часовое пребывание на каблуках, не тонны макияжа, а именно не есть шоколад, сладкое. Мне тяжело. Алена Ланская:

А что вы тогда кушаете? Анастасия Вереник:

Фрукты. Александр Меженный:

Я дефиле не так жду. Я ждал творческого конкурса, а мне сказали, что его не будет. Поэтому я всегда прошу девушек во время эфира как-нибудь себя творчески самовыразить. Что вы сделаете для нашего любимого города, страны, когда станете победительницами этого конкурса? Что финалистки готовы сделать для Минска в случае победы в конкурсе?