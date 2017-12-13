Выставка расписных ковров Язепа Дроздовича, Алены Киш и народных мастеров: фотофакт

Новости Беларуси. В художественной галерее «Университет культуры» открылась выставка расписных ковров. Авторы – знаменитые на весь мир белорусские художники Язеп Дроздович и Алена Киш, а также десятки народных мастеров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Такие большие расписные полотна из ткани и бумаги были особенно популярны в середине прошлого столетия в интерьере жителей деревень и городков Беларуси. Приехала экспозиция из фондов музея-заповедника «Заславль».



Павел Сапотько, директор художественной галереи «Университет культуры»:

В каждой работе, на мой взгляд, искренность, человечность и желание отразить душевный свет, свои представления о жизни.

Александр Рак, главный хранитель историко-культурного музея-заповедника «Заславль»:

Сёння ўбачыць іх у інтэр’ерах хат нашых вёсак ужо немагчыма. Гэта цікавае мастацтва, і таму людзі здолеюць паглядзець на тую прыгажосць, якая ў 20-я, 50-я гады ўпрыгожвала хаты нашых людзей на Беларусі.