Багет, запечённый с яйцами и сыром. Кулинар поделилась рецептом завтрака

Лена Климук, кулинар: Приготовим завтрак с запеченным багетом, яйцами и сыром.

Отрежем часть багета, снимем верхушку и руками достанем мякиш. Получилась своеобразная лодочка. Сразу перекладываем ее в форму для запекания.

Сюда же отправляем томаты черри. Внутрь лодочки вбиваем два яйца. Добавляем соль, перец.

Присыпаем все сыром, семечками. Отправляем в уже разогретую духовку до готовности яиц. Главное – оставьте желток жидким.

Блюдо готово. Достаем его из духовки. Перекладываем все на сервировочную тарелку. Выкладываем теплые томаты. Подадим багет со свежей рукколой. И немного сбрызнем все оливковым маслом. Завтрак готов!

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