Прямой эфир

Багет, запечённый с яйцами и сыром. Кулинар поделилась рецептом завтрака

17 марта 2023 09:11
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим завтрак с запеченным багетом, яйцами и сыром.

Багет, запечённый с яйцами и сыром. Кулинар поделилась рецептом завтрака-1

Багет, запечённый с яйцами и сыром. Кулинар поделилась рецептом завтрака-3

Отрежем часть багета, снимем верхушку и руками достанем мякиш. Получилась своеобразная лодочка. Сразу перекладываем ее в форму для запекания.

Багет, запечённый с яйцами и сыром. Кулинар поделилась рецептом завтрака-6

Сюда же отправляем томаты черри. Внутрь лодочки вбиваем два яйца. Добавляем соль, перец.

Багет, запечённый с яйцами и сыром. Кулинар поделилась рецептом завтрака-9

Присыпаем все сыром, семечками. Отправляем в уже разогретую духовку до готовности яиц. Главное – оставьте желток жидким.

Багет, запечённый с яйцами и сыром. Кулинар поделилась рецептом завтрака-12

Блюдо готово. Достаем его из духовки. Перекладываем все на сервировочную тарелку. Выкладываем теплые томаты. Подадим багет со свежей рукколой. И немного сбрызнем все оливковым маслом. Завтрак готов!

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