Дзиодзина: строительство АЭС открывает для Беларуси перспективы развития. Почему для некоторых это повод раскачать страну?

Алена Дзиодзина, психолог: Для Беларуси строительство своей атомной электростанции открывает перспективы развития. Но в информационном пространстве это можно превратить в повод раскачать страну изнутри. Оттого возведение БелАЭС изначально принималось некоторыми в штыки.

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Хоть и для безопасности все нормы у нас соблюли жесточайше, Литве, например, от соседства с белорусской электростанцией якобы становилось страшно. И почему-то совсем не пугала возможная близость со строительством польской АЭС, невзирая на заключения ряда экспертов об угрозах для безопасности от появления в Польше реакторов.

Ситуации в чем-то схожи, а реакция почему-то разная. Не от того, что литовцы стали смелее или появление блоков в Польше не несет в перспективе опасность. Это один из примеров того, как информационное пространство живет своей уникальной жизнью.

«Вы помните, все альтернативщики, ныне беглые, обещали в случае прихода к власти закрыть атомную станцию. Хотя уже миллиарды были вложены в ее строительство. К этому их подталкивали наши конкуренты, прежде всего, к сожалению, ближайшие наши соседи Польша и Литва», – поясняет Президент об истоках различий в зарубежной риторике.

Алена Дзиодзина:

Просто западным игрокам строительство польской АЭС стратегически нужно, а укрепление самостоятельных белорусских позиций – нет. Согласно данным подсчетов, работа первого блока БелАЭС уже принесла нашей стране более 400 миллионов долларов. Вот и вся причина столь разительной разницы как наличия и отсутствия слов, так и содержания мнений.

Выражение тревоги ведь в потенциале заразно. И порой достаточно одному основательно потревожиться, чтобы взвинтить и других. Трансляция обеспокоенности в инфопространство может исполнять схожие функции: растревожить, возмутить, а в удобный момент зарядить и «поджечь» общественность. Хотя бы локально. В начале.

«А теперь прикиньте: если бы мы, заигравшись в политические игры, прекратили строительство или закрыли атомную станцию? Или они пришли бы к власти и прикрыли эту атомную станцию, куда тогда уже было вложено около 5 миллиардов долларов? Вот их лицо!» – озвучил Президент, вновь возвращаясь к вопросам безопасности Беларуси.