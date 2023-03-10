Дзиодзина: строительство АЭС открывает для Беларуси перспективы развития. Почему для некоторых это повод раскачать страну?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Для Беларуси строительство своей атомной электростанции открывает перспективы развития. Но в информационном пространстве это можно превратить в повод раскачать страну изнутри. Оттого возведение БелАЭС изначально принималось некоторыми в штыки.
Хоть и для безопасности все нормы у нас соблюли жесточайше, Литве, например, от соседства с белорусской электростанцией якобы становилось страшно. И почему-то совсем не пугала возможная близость со строительством польской АЭС, невзирая на заключения ряда экспертов об угрозах для безопасности от появления в Польше реакторов.
Ситуации в чем-то схожи, а реакция почему-то разная. Не от того, что литовцы стали смелее или появление блоков в Польше не несет в перспективе опасность. Это один из примеров того, как информационное пространство живет своей уникальной жизнью.
«Вы помните, все альтернативщики, ныне беглые, обещали в случае прихода к власти закрыть атомную станцию. Хотя уже миллиарды были вложены в ее строительство. К этому их подталкивали наши конкуренты, прежде всего, к сожалению, ближайшие наши соседи Польша и Литва», – поясняет Президент об истоках различий в зарубежной риторике.
Алена Дзиодзина:
Просто западным игрокам строительство польской АЭС стратегически нужно, а укрепление самостоятельных белорусских позиций – нет. Согласно данным подсчетов, работа первого блока БелАЭС уже принесла нашей стране более 400 миллионов долларов. Вот и вся причина столь разительной разницы как наличия и отсутствия слов, так и содержания мнений.
Выражение тревоги ведь в потенциале заразно. И порой достаточно одному основательно потревожиться, чтобы взвинтить и других. Трансляция обеспокоенности в инфопространство может исполнять схожие функции: растревожить, возмутить, а в удобный момент зарядить и «поджечь» общественность. Хотя бы локально. В начале.
«А теперь прикиньте: если бы мы, заигравшись в политические игры, прекратили строительство или закрыли атомную станцию? Или они пришли бы к власти и прикрыли эту атомную станцию, куда тогда уже было вложено около 5 миллиардов долларов? Вот их лицо!» – озвучил Президент, вновь возвращаясь к вопросам безопасности Беларуси.
Алена Дзиодзина:
Теоретически остановка строительства БелАЭС тоже помогла бы страну ослабить. Недоброе было у того показанного беспокойства лицо. А благое как раз стало явным на расстоянии.
«Я неоднократно подчеркивал, что радиационная безопасность и надежность эксплуатации атомной станции – это приоритет из приоритетов. Мы долго обсуждали эти вопросы на этапе принятия серьезнейшего решения о строительстве станции, учли весь мировой опыт», – рассказывал Президент о том, как мы начинали строительство первого блока. Теперь он уже исправно работает, укрепляет стабильность в стране и приносит доход. Это значит у нас поступили правильно.
«Безопасность – вопрос номер один, и мы будем требовать жесточайшей безопасности и соблюдения норм при строительстве», – обещает Александр Лукашенко на будущее. И по опыту очевидно, что свое слово сдержит.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
«Ни с нашей страной, ни с белорусским лидером никто не желает дружить». Почему это не так, рассказала психолог
«Путь зрелого и полноценного развития». Психолог проанализировала общение Лукашенко и Си Цзинпина в Китае
Дзиодзина: Президент рекомендует рассмотреть всерьез 12 тезисов из Китая. Как это поможет в украинском конфликте?