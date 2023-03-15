«Затея потерпела фиаско». Психолог о попытке теракта в Мачулищах

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики. Алена Дзиодзина, психолог:

Имеющий уши услышит. И по итогам попытки совершить диверсию в Беларуси нашим недругам кое-что важно внять. Ведь детали события символично о многом сообщают. Основное в подробностях то, что затея потерпела фиаско. Это значит, что белорусы в целом оказались гораздо мудрее зарубежных стратегов. «Это хорошо и блестяще проведенная операция. Совершено невероятное, чтобы за каких-то 4-5 дней установить всех пособников и задержать. Найти иголку в стоге сена», – рассказал о способностях белорусских структур президент Лукашенко. И сам факт, что диверсанта нашли и поймали, сообщает о том, что защитники нашей страны достаточно проницательны и профессиональны, чтобы и других обезвредить по аналогии, если те не оставят затеи ввязывать Беларусь в провокации. «Если вы думаете, что, бросив этот вызов, втянете нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь», – озвучил наш Президент напрямую.

Алена Дзиодзина:

К слову, и он оказался не столь предсказуем, как предполагали зарубежные провокаторы. Опираясь на то, как и когда реализовался их план, те, вероятно, считали, что в ответ Президент Беларуси «дернется» и, расценив диверсию как прямую угрозу, ввяжется в военный конфликт. Подобную стратегию порой используют спортсмены на ринге, когда нужно взволновать противника и подтолкнуть его к тактически совершенным ошибкам – хитрый ход при ведении боя. Однако в этот раз ситуация показала: Президент Лукашенко более сложен и проницателен, чем хотели бы наши враги. Для нас – к счастью, а для них вот – увы. Ведь это он распознал, что план диверсантов в Мачулищах является провокацией. Это он не поверил в шумиху, что исполнитель уже за границей, и по характеру вбросов понял, что террорист не успел уехать. «...они кричали, что "все, уже те, кто совершил в Мачулищах теракт, уже за границей". Этим самым они в нас подтолкнули веру в то, что они здесь. Если бы были за границей, они бы их показали. Тогда я силовикам сказал: "Смотрите, он здесь!" Они просто прокололись, как мудаки последние. И мы активно начали поиски…».