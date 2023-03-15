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«Затея потерпела фиаско». Психолог о попытке теракта в Мачулищах

15 марта 2023 10:25
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Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.  

Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.  

Алена Дзиодзина, психолог:
Имеющий уши услышит. И по итогам попытки совершить диверсию в Беларуси нашим недругам кое-что важно внять. Ведь детали события символично о многом сообщают. Основное в подробностях то, что затея потерпела фиаско. Это значит, что белорусы в целом оказались гораздо мудрее зарубежных стратегов.

«Это хорошо и блестяще проведенная операция. Совершено невероятное, чтобы за каких-то 4-5 дней установить всех пособников и задержать. Найти иголку в стоге сена», – рассказал о способностях белорусских структур президент Лукашенко.

И сам факт, что диверсанта нашли и поймали, сообщает о том, что защитники нашей страны достаточно проницательны и профессиональны, чтобы и других обезвредить по аналогии, если те не оставят затеи ввязывать Беларусь в провокации.

«Если вы думаете, что, бросив этот вызов, втянете нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь», – озвучил наш Президент напрямую.

«Затея потерпела фиаско». Психолог о попытке теракта в Мачулищах-1

Алена Дзиодзина:
К слову, и он оказался не столь предсказуем, как предполагали зарубежные провокаторы. Опираясь на то, как и когда реализовался их план, те, вероятно, считали, что в ответ Президент Беларуси «дернется» и, расценив диверсию как прямую угрозу, ввяжется в военный конфликт.

Подобную стратегию порой используют спортсмены на ринге, когда нужно взволновать противника и подтолкнуть его к тактически совершенным ошибкам – хитрый ход при ведении боя. Однако в этот раз ситуация показала: Президент Лукашенко более сложен и проницателен, чем хотели бы наши враги. Для нас – к счастью, а для них вот – увы.

Ведь это он распознал, что план диверсантов в Мачулищах является провокацией. Это он не поверил в шумиху, что исполнитель уже за границей, и по характеру вбросов понял, что террорист не успел уехать.

«...они кричали, что "все, уже те, кто совершил в Мачулищах теракт, уже за границей". Этим самым они в нас подтолкнули веру в то, что они здесь. Если бы были за границей, они бы их показали. Тогда я силовикам сказал: "Смотрите, он здесь!" Они просто прокололись, как мудаки последние. И мы активно начали поиски…».

«Затея потерпела фиаско». Психолог о попытке теракта в Мачулищах-4

Алена Дзиодзина:
Иначе говоря, вопреки всем ожиданиям зарубежных конспирологов и стратегов, Президент Беларуси принял череду стратегически мудрых, верных и дальновидных решений. Очевидно, что провокаторы оказались не в силах его предсказать. К несчастью для них. Для нас – слава богу.

И даже «вторичные замыслы» их просчитались, если в планы входил срыв визита Александра Лукашенко в Пекин. Скорее всего, зарубежный сценарий тоже делал на это ставки, вернее – надеялся.

Ведь предстоящая командировка нашего Президента означала новый этап отношений Беларуси с Китаем. А с точки зрения конкурентов – укрепление союза двух государств нежелательно и невыгодно. Для них все плохо, что для нас хорошо.

И то, что наш Президент после заблаговременного принятия военно-тактических важных решений все же имел возможность уехать, – символичный знак поражения зарубежных стратегов. Однако с позиции Беларуси – это опыт побед.

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алена Дзиодзина # Александр Лукашенко # Фотофакт

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