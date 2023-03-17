17 марта суд огласит приговор по делу TUT.BY

Новости Беларуси. Сегодня, 17 марта, Минский городской суд объявит приговор по так называемому делу TUT.BY [признан экстремистской организацией – прим. ред.]. На скамье подсудимых два фигуранта – бывший гендиректор Людмила Чекина и главный редактор Марина Золотова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Бай-бай, ТУТБАЙ». Как некогда крупный информационный портал превратился в рассадник экстремизма?

Подсудимым вменяют разжигание социальной вражды или розни, призывы к санкциям, организацию протестов и уклонение от уплаты налогов. Дело в отношении еще троих фигурантов, которые скрылись от следствия, приостановлено до их розыска. Накануне в эфире телеканала «Беларусь 1» раскрыли новые подробности дела сотрудников «ТУТ БАЙ МЕДИА». В частности, бывший главный редактор политико-экономического отдела портала Ольга Лойко рассказала, как TUT.BY нагнетал ситуацию в стране.

Ольга Лойко, главный редактор политико-экономического отдела TUT.BY (2009-2021 гг.):

Несколько раз за это время были темы, где я просто категорически настаивала на том, что никакого KPI, никаких игр с заголовками не будет. Это, к примеру, девальвация в декабре 2014-го и, по-моему, в августе 2016-2017 годов. Там фактически я в ручном режиме с Нацбанком корректировала заголовки. Потому что даже то, что доллар упал на торгах на полпроцента, – люди начинали паниковать, дергаться. Это трафик из ничего.

Есть такая штука – самосбывающееся пророчество. Мы говорим какое-то утверждение, допустим, рубль будет долго падать, и наше постоянное топление этой темы приводит к тому, что рубль действительно падает. Потому что в это верит много людей. И они начинают играть, как будто рубль действительно падает. Они начинают покупать валюту, они начинают вести себя так, как будто так и будет. Если много людей так делает, мы получаем, что да, действительно, он падает. Людям интересно, что происходит где-то. Но если постоянно об этом писать, все побегут посмотреть, что там происходит. Что за акция протеста у КГБ, кто там возле Красного костела поет, ходит и так далее. И получается, что реально мы раскручиваем. Нагнетаем, возможно, интерес не искусственным способом, но вручную, скажем так.