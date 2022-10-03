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«Это непрофессиональная работа». Почему всё больше людей выбирают блогеров, а не СМИ?

03 октября 2022 18:08
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Новости Беларуси. Военно-политическая медийная сфера бывает опасна, если в нее проникают фейки. Чем чреваты вбросы с мобилизацией? Как найти надежный источник информации? Кому и почему выгодно создавать и распространять фейковые новости? Эксперты в прямом эфире разоблачат настоящую ложь в ток-шоу «По существу».

«Это непрофессиональная работа». Почему всё больше людей выбирают блогеров, а не СМИ?-1

Алена Сырова, СТВ:
Мы говорим о доступности официальных комментариев. Вроде как с ними у нас сейчас проблемы нет. Очевидно, у нас есть проблемы с формой подачи информации. Получается, что классические варианты СМИ (телевидение, газеты, радио) в какой-то момент нашим людям перестали быть достаточными. Учитывая то, как развивался интернет, каждый, в принципе, получил возможность стать журналистом. Попросим выйти на связь нашего брестского блогера. Юрий Уваров, здравствуйте. Скажите, в какой момент вы решили стать журналистом? Свой YouTube-канал, свой Telegram-канал… Может, потому что где-то мы не доработали?

«Это непрофессиональная работа». Почему всё больше людей выбирают блогеров, а не СМИ?-4

Юрий Уваров, блогер:
Вопрос очень некорректно поставлен. Дело в том, что я журналист с 30-летним стажем, в том числе более 10 лет бывший в системе Телеграфного агентства Советского Союза – ТАСС.

Алена Сырова:
Но вы же сделали выбор в пользу социальных сетей. Вы же ушли в социальные сети.

Юрий Уваров:
Причем здесь социальные сети и журналистика? Вы спросили, как я решил стать журналистом. Журналистом я стал с 5 курса.

Алена Сырова:
Я спрашиваю о вашей работе в интернете и конкретно озвучила вопрос про YouTube-канал и Telegram-канал, которые вы завели.

Юрий Уваров:
Да, в 2020 году (еще до событий) я принял это решение, потому что эта ниша была абсолютно практически не заполнена в Беларуси. Здесь моменты и гражданской ответственности, и творческой реализации.

«Это непрофессиональная работа». Почему всё больше людей выбирают блогеров, а не СМИ?-7

Алена Сырова:
Вы решили эту нишу заполнить. Чего, на ваш взгляд, не хватало и не хватает сейчас? Устранили ли сегодня классические государственные СМИ те пробелы, которые вы видели два года назад? Или все как было, так и осталось?

Юрий Уваров:
К сожалению, я бы сказал, что так и осталось. Почему? Появилось энное количество людей, которые ведут непрофессионально работу. Может быть, искренне, может, из самых хороших побуждений, но это непрофессиональная работа, которая сегодня не особо эффективна, не особо нужна в информационной войне. К сожалению, это так.

Кирилл Казаков, СТВ:
Но очень много профессиональных журналистов на различных каналах. Они сейчас завели свои видеоблоги в формате телевизионных программ. Это касается телеканала СТВ, который был родоначальником этой телевизионной авторской журналистики, БТ, газета «Беларусь сегодня». Ведь они же вышли к людям один на один, лицом к лицу. Этого не хватает?

Юрий Уваров:
Но сейчас, на мой взгляд, недостаточно внимания оказывает этому процессу государство, в частности наши идеологические структуры. Они сегодня не реагируют адекватно на вызовы времени, поэтому и происходит то, что произошло в Dana Mall.

Алена Сырова:
Что вы подразумеваете под адекватной реакцией. Давайте попытаемся развить, порассуждать. Адекватная реакция – она какая?

«Это непрофессиональная работа». Почему всё больше людей выбирают блогеров, а не СМИ?-10

Юрий Уваров:
Должны быть система выявления лидеров общественного мнения и система их поддержки со стороны государства. На сегодня такой работы нет. Я хочу привести в качестве примера ту же Украину. Там эта работа системно ведется уже более 10 лет.

Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:
Системно за американские деньги.

Юрий Уваров:
В Беларуси, к сожалению, этого нет. Все происходит на энтузиазме.

Кирилл Казаков:
Спасибо вам большое за ваше мнение, но я бы не сказал, что у нас нет все-таки. Мы на прошлой неделе в программе разговаривали, что у нас даже есть и войска информационные, просто мы об этом не распространяемся. Касаясь Dana Mall, ведь не все мы, журналисты, даже знали, кто такая Милана Хаметова.

Ирина Акулович:
Моя дочь мне объяснила.

Кирилл Казаков:
Наш сын тоже нам рассказал.

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# Журналистика # общество # Алена Сырова # Юрий Уваров # Кирилл Казаков # Ирина Акулович # Фотофакт

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