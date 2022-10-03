«Это непрофессиональная работа». Почему всё больше людей выбирают блогеров, а не СМИ?

Новости Беларуси. Военно-политическая медийная сфера бывает опасна, если в нее проникают фейки. Чем чреваты вбросы с мобилизацией? Как найти надежный источник информации? Кому и почему выгодно создавать и распространять фейковые новости? Эксперты в прямом эфире разоблачат настоящую ложь в ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Мы говорим о доступности официальных комментариев. Вроде как с ними у нас сейчас проблемы нет. Очевидно, у нас есть проблемы с формой подачи информации. Получается, что классические варианты СМИ (телевидение, газеты, радио) в какой-то момент нашим людям перестали быть достаточными. Учитывая то, как развивался интернет, каждый, в принципе, получил возможность стать журналистом. Попросим выйти на связь нашего брестского блогера. Юрий Уваров, здравствуйте. Скажите, в какой момент вы решили стать журналистом? Свой YouTube-канал, свой Telegram-канал… Может, потому что где-то мы не доработали?

Юрий Уваров, блогер:

Вопрос очень некорректно поставлен. Дело в том, что я журналист с 30-летним стажем, в том числе более 10 лет бывший в системе Телеграфного агентства Советского Союза – ТАСС. Алена Сырова:

Но вы же сделали выбор в пользу социальных сетей. Вы же ушли в социальные сети. Юрий Уваров:

Причем здесь социальные сети и журналистика? Вы спросили, как я решил стать журналистом. Журналистом я стал с 5 курса. Алена Сырова:

Я спрашиваю о вашей работе в интернете и конкретно озвучила вопрос про YouTube-канал и Telegram-канал, которые вы завели. Юрий Уваров:

Да, в 2020 году (еще до событий) я принял это решение, потому что эта ниша была абсолютно практически не заполнена в Беларуси. Здесь моменты и гражданской ответственности, и творческой реализации.

Алена Сырова:

Вы решили эту нишу заполнить. Чего, на ваш взгляд, не хватало и не хватает сейчас? Устранили ли сегодня классические государственные СМИ те пробелы, которые вы видели два года назад? Или все как было, так и осталось? Юрий Уваров:

К сожалению, я бы сказал, что так и осталось. Почему? Появилось энное количество людей, которые ведут непрофессионально работу. Может быть, искренне, может, из самых хороших побуждений, но это непрофессиональная работа, которая сегодня не особо эффективна, не особо нужна в информационной войне. К сожалению, это так. Кирилл Казаков, СТВ:

Но очень много профессиональных журналистов на различных каналах. Они сейчас завели свои видеоблоги в формате телевизионных программ. Это касается телеканала СТВ, который был родоначальником этой телевизионной авторской журналистики, БТ, газета «Беларусь сегодня». Ведь они же вышли к людям один на один, лицом к лицу. Этого не хватает? Юрий Уваров:

Но сейчас, на мой взгляд, недостаточно внимания оказывает этому процессу государство, в частности наши идеологические структуры. Они сегодня не реагируют адекватно на вызовы времени, поэтому и происходит то, что произошло в Dana Mall. Алена Сырова:

Что вы подразумеваете под адекватной реакцией. Давайте попытаемся развить, порассуждать. Адекватная реакция – она какая?